„Plötzlich ist das Auto über mich geflogen“

Nicht nur Lenker und Anrainer hatten Glück

Auch er hatte großes Glück im Unglück: „Wäre er etwas weiter links gekommen, wäre er in unser Lagergebäude gekracht. Etwas weiter rechts wäre er genau gegen den Obstbaum geflogen, und an den meisten anderen Stellen im Haselgraben ist es viel steiler, und der nächste Stopp der Haselbach“, so Mittermüller. „Und auf der Straße, wo er ins Schleudern gekommen ist, hat er nur knapp einen Wagen mit fünf Insassen verpasst, das waren Bekannte von uns.“

Der 23-jährige Sonnberger wurde nach der notärztlichen Erstversorgung ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht. „Ich hoffe, es geht ihm bald besser. Ich hatte sehr viele Schutzengel, denn eine Minute später wäre ich etwa dort gestanden, wo der Wagen eingeschlagen ist. Das ist ein ganz eigenartiges Gefühl“, so der 17-Jährige. „Ich lebe an der Bundesstraße, unser Haus ist gleich oberhalb. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass so etwas passiert.“