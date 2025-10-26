Marco Schwarz bricht live im TV in Tränen aus

Emotionen pur! Marco Schwarz brach nach dem Podestplatz im Sölden-Riesentorlauf live im ORF-Interview in Tränen aus, Erinnerungen an das vergangene Jahr kamen hoch: „Es war sehr zach. Ich habe viel gehadert mit mir und habe mir selbst den größten Druck gemacht. Ich bin megahappy über den zweiten Platz.“
Rührende Szenen! Marco Schwarz zeigte in Sölden mit Rang zwei auf, bedankte sich anschließend bei allen, die ihm durch die knifflige Zeit nach seiner schweren Verletzung geholfen haben. Erstmals seit seinem Kreuzbandriss im Dezember 2023 stand Schwarz wieder am Weltcup-Podest.
Hier das emotionale ORF-Interview im Video:
„Definitiv zurück!“ Sogar Konkurrenz adelt Schwarz
„Das war eine sehr starke Performance der Österreicher, Marco ist definitiv zurück, ich gönne es ihm, er ist so ein guter Skifahrer und auch ein guter Typ“, sagte Odermatt im ORF-TV-Interview.
Und ließ den Wunsch nach „wieder vielen spannenden Rennen“ folgen. Gegen ein dauerhaftes Duell mit Odermatt hätte auch Schwarz nichts einzuwenden. „Das würde sich jeder wünschen, ich würde es mir auch wünschen. Aber wir müssen abwarten, wie jetzt der Slalom läuft. Man muss einfach in drei Disziplinen abliefern.“
