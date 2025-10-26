Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Emotionen nach Podest

Marco Schwarz bricht live im TV in Tränen aus

Ski Alpin
26.10.2025 15:37
Platz zwei in Sölden: Marco Schwarz ist zurück und zeigt Emotionen.
Platz zwei in Sölden: Marco Schwarz ist zurück und zeigt Emotionen.(Bild: Krone KREATIV/Birbaumer Christof, Screenshot ORF)

Emotionen pur! Marco Schwarz brach nach dem Podestplatz im Sölden-Riesentorlauf live im ORF-Interview in Tränen aus, Erinnerungen an das vergangene Jahr kamen hoch: „Es war sehr zach. Ich habe viel gehadert mit mir und habe mir selbst den größten Druck gemacht. Ich bin megahappy über den zweiten Platz.“

0 Kommentare

Rührende Szenen! Marco Schwarz zeigte in Sölden mit Rang zwei auf, bedankte sich anschließend bei allen, die ihm durch die knifflige Zeit nach seiner schweren Verletzung geholfen haben. Erstmals seit seinem Kreuzbandriss im Dezember 2023 stand Schwarz wieder am Weltcup-Podest.

Hier das emotionale ORF-Interview im Video:

„Definitiv zurück!“ Sogar Konkurrenz adelt Schwarz
„Das war eine sehr starke Performance der Österreicher, Marco ist definitiv zurück, ich gönne es ihm, er ist so ein guter Skifahrer und auch ein guter Typ“, sagte Odermatt im ORF-TV-Interview.

Lesen Sie auch:
Marco Schwarz zeigt zum Auftakt in die neue Ski-Saison eine starke Leistung.
Riesenslalom in Sölden
Odermatt triumphiert zum Auftakt vor Schwarz
26.10.2025
„Derselbe Blödsinn“
Auch neue Saison beginnt für Feller mit Ausfall
26.10.2025

Und ließ den Wunsch nach „wieder vielen spannenden Rennen“ folgen. Gegen ein dauerhaftes Duell mit Odermatt hätte auch Schwarz nichts einzuwenden. „Das würde sich jeder wünschen, ich würde es mir auch wünschen. Aber wir müssen abwarten, wie jetzt der Slalom läuft. Man muss einfach in drei Disziplinen abliefern.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Marco Schwarz
Sölden
PodestplatzTränen
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Ski Alpin
Emotionen nach Podest
Marco Schwarz bricht live im TV in Tränen aus
Riesenslalom in Sölden
Odermatt triumphiert zum Auftakt vor Schwarz
„Derselbe Blödsinn“
Auch neue Saison beginnt für Feller mit Ausfall
Lucas Braathen:
Auto-Crash vor RTL? „Haben ein Rentier erwischt“
Megaprojekt
So könnten Winterspiele in Salzburg aussehen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine