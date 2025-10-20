Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Musiklegende privat

Grönemeyer braucht keinen Waschbecken-Spiegel

Society International
20.10.2025 09:48
Herbert Grönemeyer hat über seine Gewohnheiten im Badezimmer geplaudert – in den Spiegel schauen ...
Herbert Grönemeyer hat über seine Gewohnheiten im Badezimmer geplaudert – in den Spiegel schauen braucht er dort nicht.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Sänger Herbert Grönemeyer (69) ist eigenen Worten zufolge kein großer Fan seines Spiegelbilds. Er habe zu Hause etwa keinen Spiegel über seinem Waschbecken, sondern nur an der Seite, sagte Grönemeyer, der jetzt sein zweites Unplugged-Album „Unplugged 2 – Von allem anders“ herausgebracht hat. „Ich muss dann immer dort hingehen, wenn ich gucken will“. 

0 Kommentare

Der in Bochum aufgewachsene Künstler sagte auch: „Ich bin froh, wenn ich mich so wenig wie möglich ansehen muss. Wenn es dann mal sein muss, dann am besten geschminkt und vernünftig angezogen“. Auf den Plattformen TikTok und Instagram postet Grönemeyer gelegentlich Videos, in denen er sein Outfit präsentiert.

Outfit-Checks sind okay 
Diese „Outfit-Checks“ seien für ihn eine Form vom „fröhlichen Rumgealbern“, sagte er. „Ich schaue mir jetzt aber nicht die Kommentare unter diesen Videos dazu an. Ich gucke mich selbst auch nicht besonders gerne an, es sei denn, ich mache diese Outfit-Checks, das ist schon okay. Ansonsten neige ich nicht dazu, ständig in einen Spiegel zu gucken“.

Lesen Sie auch:
Herbert Grönemeyer holt sich das Gefühl der Akustik wieder zurück – in Zukunft darf man sich ...
Mit Chor und Gästen
Herbert Grönemeyer wieder unplugged unterwegs
19.10.2025

Zweite Unplugged-Platte nach 30 Jahren
Generell sei Mode für ihn schon immer wichtig, seine Outfits suche er sich selbst aus. Dazu gehöre stets eine schicke, auffällige Brille, sagte Grönemeyer. „Die Brille lenkt vor meinem alternden Gesicht ab und das ist wichtig. Die muss Druck machen. Auch farblich soll sie lebendig sein. Ich finde, das gehört schon alles zusammen. Ich hab mich schon früher in der Hippie-Zeit immer anders angezogen, wo die Leute immer fragten: ,Wo kaufst du eigentlich ein?‘“ 1995 brachte Sänger seine erste Unplugged-Platte auf den Markt. Nun hat er – 30 Jahre später – sein zweites derartiges Album veröffentlicht.

Auf „Unplugged 2 – Von allem anders“ sind Songs zu hören, die nach 1995 erschienen sind, darunter Grönemeyers wohl bekanntestes Lied „Mensch“ oder „Der Weg“.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
91.731 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
84.527 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Gericht
Heftige Vergewaltigungsserie in Wien aufgedeckt
75.971 mal gelesen
Der 19-Jährige wurde u.a. wegen Beitrags an mindestens 15 Vergewaltigungen verurteilt.
Mehr Society International
Musiklegende privat
Grönemeyer braucht keinen Waschbecken-Spiegel
Hochzeit auf Weingut
Costner-Ex Christine Baumgartner sagte wieder Ja
„Eine wahre Legende“
Trauer um Sam Rivers: Limp-Bizkit-Bassist ist tot
Trudeau nicht vor Ort
Katy Perry gab in Hannover Liebestipps
„Wollte überraschen“
Queen-Gitarrist Brian May kam zu Musical-Premiere
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf