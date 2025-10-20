Grönemeyer braucht keinen Waschbecken-Spiegel

Zweite Unplugged-Platte nach 30 Jahren

Generell sei Mode für ihn schon immer wichtig, seine Outfits suche er sich selbst aus. Dazu gehöre stets eine schicke, auffällige Brille, sagte Grönemeyer. „Die Brille lenkt vor meinem alternden Gesicht ab und das ist wichtig. Die muss Druck machen. Auch farblich soll sie lebendig sein. Ich finde, das gehört schon alles zusammen. Ich hab mich schon früher in der Hippie-Zeit immer anders angezogen, wo die Leute immer fragten: ,Wo kaufst du eigentlich ein?‘“ 1995 brachte Sänger seine erste Unplugged-Platte auf den Markt. Nun hat er – 30 Jahre später – sein zweites derartiges Album veröffentlicht.