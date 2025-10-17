Kate macht „Rich Girl Hair“-Look zum Mega-Trend

Beim Styling selbst gilt: Hitzeschutz ist Pflicht. Bevor Föhn oder Lockenstab zum Einsatz kommen, sollten Hitzeschutzprodukte aufgetragen werden, um die Haarstruktur zu schützen. Für ein voluminöses Finish wird das Haar in sauberen Abschnitten geföhnt – die Kaltluftstufe am Ende versiegelt die Schuppenschicht und sorgt für natürlichen Glanz.