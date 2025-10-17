Kate macht „Rich Girl Hair“-Look zum Mega-Trend

Glänzend, voluminös und einfach zum Verlieben schön: Der neueste Beauty-Trend, der gerade TikTok und die Laufstege erobert, heißt „Rich Girl Hair“ – und bekommt jetzt royalen Adelsschub!
Niemand Geringeres als Prinzessin Kate (43) und Kronprinzessin Amalia der Niederlande (21) machen den luxuriösen Haar-Look salonfähig – und zeigen, wie elegant Reichtum und Natürlichkeit miteinander verschmelzen können.
Während Kate mit ihren perfekt geföhnten Wellen und dem legendären Glow schon seit Jahren als Inbegriff gepflegter Eleganz gilt, begeistert Amalia mit jugendlicher Frische und voluminösen, locker fallenden Wellen. Rich – aber nicht abgehoben. Royal – aber ganz modern. Genau das macht den Stil so unwiderstehlich.
Auch Hollywood ist längst infiziert: Amal Clooney mit ihren makellosen Blowouts, Eva Longoria mit ihrer glossy gepflegten Mähne oder Rosie Huntington-Whiteley mit ihrem edlen Bronde Balayage zählen zu den bekanntesten Vertreterinnen des Looks.
Was steckt hinter „Rich Girl Hair“?
Der Name täuscht: „Rich Girl Hair“ ist kein Protz-Look, sondern steht für gesunde, gepflegte und scheinbar mühelos glänzende Haare, die aussehen, als kämen sie direkt aus einem High-End-Salon.
Wer den luxuriösen Glanz und das Volumen des „Rich Girl Hair“-Looks möchte, sollte bereits bei der Pflege ansetzen. Die Basis für gesundes, glänzendes Haar ist eine nährstoffreiche Ernährung mit viel Eiweiß und Antioxidantien – sie stärkt die Haarstruktur von innen heraus.
Ebenso wichtig ist die richtige Haarpflege: Sanfte, feuchtigkeitsspendende Shampoos ohne Sulfate schützen vor dem Austrocknen, während pflegende Conditioner und reichhaltige Masken für zusätzliche Feuchtigkeit und Glanz sorgen. Ein Leave-in-Conditioner oder eine leichte Styling-Lotion bereitet das Haar optimal auf das anschließende Styling vor.
Beim Styling selbst gilt: Hitzeschutz ist Pflicht. Bevor Föhn oder Lockenstab zum Einsatz kommen, sollten Hitzeschutzprodukte aufgetragen werden, um die Haarstruktur zu schützen. Für ein voluminöses Finish wird das Haar in sauberen Abschnitten geföhnt – die Kaltluftstufe am Ende versiegelt die Schuppenschicht und sorgt für natürlichen Glanz.
Wer sanfte, royale Wellen wie Prinzessin Kate oder Kronprinzessin Amalia möchte, teilt das Haar in Abschnitte, dreht sie locker mit einem großen Lockenstab ein und kämmt die Locken anschließend mit den Fingern oder einer Paddle-Bürste aus.
Zum Schluss sorgt ein feines Glanzspray für das edle Finish – perfekt abgerundet mit einer Paddle-Bürste mit dichten Borsten, die dem Haar seine seidige, „Rich Girl“-Struktur verleiht.
„Rich Girl Hair“ ist nicht nur ein Trend – es ist ein Statement. Und dank Prinzessin Kate und Kronprinzessin Amalia jetzt offiziell royal approved.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.