Royal & Reich

Kate macht „Rich Girl Hair“-Look zum Mega-Trend

Royals
17.10.2025 17:00
„Rich Girl Hair“ ist nicht nur ein Trend – es ist ein Statement. Und dank Prinzessin Kate und ...
„Rich Girl Hair“ ist nicht nur ein Trend – es ist ein Statement. Und dank Prinzessin Kate und Kronprinzessin Amalia jetzt offiziell royal approved.(Bild: AP/Samir Hussein/Pool)

Glänzend, voluminös und einfach zum Verlieben schön: Der neueste Beauty-Trend, der gerade TikTok und die Laufstege erobert, heißt „Rich Girl Hair“ – und bekommt jetzt royalen Adelsschub! 

Niemand Geringeres als Prinzessin Kate (43) und Kronprinzessin Amalia der Niederlande (21) machen den luxuriösen Haar-Look salonfähig – und zeigen, wie elegant Reichtum und Natürlichkeit miteinander verschmelzen können.

Während Kate mit ihren perfekt geföhnten Wellen und dem legendären Glow schon seit Jahren als Inbegriff gepflegter Eleganz gilt, begeistert Amalia mit jugendlicher Frische und voluminösen, locker fallenden Wellen. Rich – aber nicht abgehoben. Royal – aber ganz modern. Genau das macht den Stil so unwiderstehlich.

Royaler Glanz: Prinzessin Kate und Kronprinzessin Amalia machen den „Rich Girl Hair“-Look zum ...
Royaler Glanz: Prinzessin Kate und Kronprinzessin Amalia machen den „Rich Girl Hair“-Look zum neuen It-Trend der Saison.(Bild: APA/AFP/POOL/Chris Jackson)
Kronprinzessin Amalia zeigt, wie edel „Rich Girl Hair“ aussehen kann – lange, glänzende Haare ...
Kronprinzessin Amalia zeigt, wie edel „Rich Girl Hair“ aussehen kann – lange, glänzende Haare mit Royal-Glamour!(Bild: Remko de Waal / ANP / picturedesk.com)

Auch Hollywood ist längst infiziert: Amal Clooney mit ihren makellosen Blowouts, Eva Longoria mit ihrer glossy gepflegten Mähne oder Rosie Huntington-Whiteley mit ihrem edlen Bronde Balayage zählen zu den bekanntesten Vertreterinnen des Looks.

George und Amal Clooney
George und Amal Clooney(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)
Rosie Huntington-Whiteley
Rosie Huntington-Whiteley(Bild: AP/Christophe Ena)
Eva Longoria
Eva Longoria(Bild: EPA/NEIL HALL)

Was steckt hinter „Rich Girl Hair“?
Der Name täuscht: „Rich Girl Hair“ ist kein Protz-Look, sondern steht für gesunde, gepflegte und scheinbar mühelos glänzende Haare, die aussehen, als kämen sie direkt aus einem High-End-Salon.

Wer den luxuriösen Glanz und das Volumen des „Rich Girl Hair“-Looks möchte, sollte bereits bei der Pflege ansetzen. Die Basis für gesundes, glänzendes Haar ist eine nährstoffreiche Ernährung mit viel Eiweiß und Antioxidantien – sie stärkt die Haarstruktur von innen heraus.

Prinzessin Kates beneidenswerte Haare sind Stilvorbild für viele.
Prinzessin Kates beneidenswerte Haare sind Stilvorbild für viele.(Bild: AP/Pool)

Ebenso wichtig ist die richtige Haarpflege: Sanfte, feuchtigkeitsspendende Shampoos ohne Sulfate schützen vor dem Austrocknen, während pflegende Conditioner und reichhaltige Masken für zusätzliche Feuchtigkeit und Glanz sorgen. Ein Leave-in-Conditioner oder eine leichte Styling-Lotion bereitet das Haar optimal auf das anschließende Styling vor.

Bei der Abdankung des Luxemburgischen Großroßherzogs Henri begeisterte Kronprinzessin Amalia mit ...
Bei der Abdankung des Luxemburgischen Großroßherzogs Henri begeisterte Kronprinzessin Amalia mit ihrem Märchenprinzessinnen-Haar.(Bild: Yves Herman / REUTERS / picturedesk.com)

Beim Styling selbst gilt: Hitzeschutz ist Pflicht. Bevor Föhn oder Lockenstab zum Einsatz kommen, sollten Hitzeschutzprodukte aufgetragen werden, um die Haarstruktur zu schützen. Für ein voluminöses Finish wird das Haar in sauberen Abschnitten geföhnt – die Kaltluftstufe am Ende versiegelt die Schuppenschicht und sorgt für natürlichen Glanz.

Kronprinzessin Amalia
Kronprinzessin Amalia(Bild: EPA/OLIVIER HOSLET)

Wer sanfte, royale Wellen wie Prinzessin Kate oder Kronprinzessin Amalia möchte, teilt das Haar in Abschnitte, dreht sie locker mit einem großen Lockenstab ein und kämmt die Locken anschließend mit den Fingern oder einer Paddle-Bürste aus.

Prinzessin Kate trug beim Staatsbankett für US-Präsident Trump offenes Haar zur Tiara.
Prinzessin Kate trug beim Staatsbankett für US-Präsident Trump offenes Haar zur Tiara.(Bild: AFP/AARON CHOWN)

Zum Schluss sorgt ein feines Glanzspray für das edle Finish – perfekt abgerundet mit einer Paddle-Bürste mit dichten Borsten, die dem Haar seine seidige, „Rich Girl“-Struktur verleiht.

„Rich Girl Hair“ ist nicht nur ein Trend – es ist ein Statement. Und dank Prinzessin Kate und Kronprinzessin Amalia jetzt offiziell royal approved.

Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
