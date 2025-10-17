Mama Kris stiehlt Kim Kardashian die Show!

Eigentlich sollte es Kim Kardashians großer Abend werden – doch dann kam Mama Kris! Bei der glamourösen Premiere der neuen Disney-Serie „All’s Fair“ in L.A. zeigte sich die knapp 70-jährige Kardashian-Matriarchin von ihrer allerbesten Seite – und stahl ihrer berühmten Tochter mühelos die Show!
Während Kim, die nächste Woche ihren 45. Geburtstag feiert, im silbernen Drapé-Kleid von Schiaparelli Couture über den roten Teppich schwebte, setzte Kris Jenner (69) auf knalliges Gelb und pures Selbstbewusstsein.
Ihr vintage Mini-Dress von Jean Paul Gaultier, kombiniert mit einem breiten schwarzen Gürtel, betonte ihre schlanke Taille. Schwarze Strumpfhose, High Heels – und das Ergebnis ihres angeblich 100.000-Dollar-Facelifts: ein Look, der einfach „wow!“ sagte.
Momager-Power pur!
Kris wusste genau, was sie tat – Momager-Power pur! Während Tochter Kim mit eleganter Hochsteckfrisur und dramatischem Make-up glänzte, strahlte Kris mit jugendlicher Frische und einer gehörigen Portion Star-Appeal.
Schulter an Schulter mit Größen wie Naomi Watts (57) und Glenn Close (78), zeigten die Kardashians, dass sie jetzt endgültig zur A-Liga Hollywoods gehören!
Topanwältin für Scheidungsrecht
In der Serie spielt Kim eine Topanwältin für Scheidungsrecht – und auch privat scheint sie gerade alles richtigzumachen: Karriere, Glamour, Style. Mama Kris immer an ihrer Seite!
