„All’s Fair“-Premiere

Mama Kris stiehlt Kim Kardashian die Show!

Society International
17.10.2025 10:19
Kim Kardashian wurde von ihrer Mama Kris Jenner bei der Premiere ihrer neuen Serie unterstützt – ...
Kim Kardashian wurde von ihrer Mama Kris Jenner bei der Premiere ihrer neuen Serie unterstützt – in einem Mini-Outfit und das mit knapp 70!(Bild: AP/Richard Shotwell)

Eigentlich sollte es Kim Kardashians großer Abend werden – doch dann kam Mama Kris! Bei der glamourösen Premiere der neuen Disney-Serie „All’s Fair“ in L.A. zeigte sich die knapp 70-jährige Kardashian-Matriarchin von ihrer allerbesten Seite – und stahl ihrer berühmten Tochter mühelos die Show!

Während Kim, die nächste Woche ihren 45. Geburtstag feiert, im silbernen Drapé-Kleid von Schiaparelli Couture über den roten Teppich schwebte, setzte Kris Jenner (69) auf knalliges Gelb und pures Selbstbewusstsein.

Ihr vintage Mini-Dress von Jean Paul Gaultier, kombiniert mit einem breiten schwarzen Gürtel, betonte ihre schlanke Taille. Schwarze Strumpfhose, High Heels – und das Ergebnis ihres angeblich 100.000-Dollar-Facelifts: ein Look, der einfach „wow!“ sagte.

Kim Kardashian und Kris Jenner bei der Premiere von „All’s Fair“
Kim Kardashian und Kris Jenner bei der Premiere von „All’s Fair“(Bild: AP/Richard Shotwell)

Momager-Power pur! 
Kris wusste genau, was sie tat – Momager-Power pur! Während Tochter Kim mit eleganter Hochsteckfrisur und dramatischem Make-up glänzte, strahlte Kris mit jugendlicher Frische und einer gehörigen Portion Star-Appeal.

Schulter an Schulter mit Größen wie Naomi Watts (57) und Glenn Close (78), zeigten die Kardashians, dass sie jetzt endgültig zur A-Liga Hollywoods gehören! 

Glenn Close (von links), Sarah Paulson, Teyana Taylor, Kim Kardashian, Niecy Nash, Naomi Watts ...
Glenn Close (von links), Sarah Paulson, Teyana Taylor, Kim Kardashian, Niecy Nash, Naomi Watts und Kris Jenner bei der Premiere von „All‘s Fair“(Bild: AP/Richard Shotwell)

Topanwältin für Scheidungsrecht
In der Serie spielt Kim eine Topanwältin für Scheidungsrecht – und auch privat scheint sie gerade alles richtigzumachen: Karriere, Glamour, Style. Mama Kris immer an ihrer Seite!

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
