Pyrotechnik-Alarm in Wien: Polizei stoppt Teenager

Mehrere Jugendliche sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Wien mit zahlreichen illegalen Feuerwerkskörpern und auch noch verbotenen Waffen erwischt worden. Im lebensgefährlichen Repertoire hatten die Teenager u.a. Pyrotechnik der Kategorie F3 und F4.
Den gefährlichen Fund machten Beamte im Rahmen von Schwerpunktaktionen. Denn rund um den Jahreswechsel floriert das Geschäft mit illegaler, explosiver Ware. In falschen Händen werden die Knall- und Feuerwerkskörper zu lebensgefährlichen Utensilien.
1340 Pyrotechnik-Gegenstände
Insgesamt seien 1340 pyrotechnische Gegenstände mit verbotenen Blitzknallsätzen der Kat F3 und F4 sichergestellt worden, berichtete Polizeisprecherin Julia Schick am Montag. Überdies wurden mehrere verbotene Waffen gefunden: ein Totschläger, ein Elektroschocker, ein Messer und zwei Schlagringe.
Für die Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren hagelte es eine ganze Reihe an Anzeigen – 14 nach dem Pyrotechnikgesetz und weitere fünf nach dem Waffengesetz.
