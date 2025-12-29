Eurofighter „rutschen“ in Kärnten ins neue Jahr

Starts nur in Ernstfällen

Zumal es während der Stationierung in Klagenfurt bis 7. Jänner keine Ausbildungs- oder Übungsflüge geben wird. Es handle sich um einen „Priorität Alpha“-Einsatz. Sprich: Die Kampfjets starten nur, wenn beispielsweise ein Flieger im österreichischen Luftraum für die Flugsicherung nicht per Funk zu erreichen ist – oder Militärflugzeuge anderer Staaten ohne entsprechende Überfluggenehmigung Österreichs Luftraum queren.