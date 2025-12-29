Eurofighter „rutschen“ in Kärnten ins neue Jahr

Pünktlich zum Jahreswechsel wird die aktive Luftraumüberwachung Österreichs wieder nach Kärnten verlegt. Drei Eurofighter werden am Silvestertag in Klagenfurt zur Landung ansetzen.
Bis zur Mittagszeit sollen die drei Eurofighter des österreichischen Bundesheeres am Flughafen in Klagenfurt gelandet sein. Zum mittlerweile bereits achten Mal wird die aktive Luftraumüberwachung somit wieder vom Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg nach Kärnten verlegt. Neben dem Übungscharakter soll dies vor allem aber auch die Personalsituation in der Steiermark entlasten.
Starts nur in Ernstfällen
Zumal es während der Stationierung in Klagenfurt bis 7. Jänner keine Ausbildungs- oder Übungsflüge geben wird. Es handle sich um einen „Priorität Alpha“-Einsatz. Sprich: Die Kampfjets starten nur, wenn beispielsweise ein Flieger im österreichischen Luftraum für die Flugsicherung nicht per Funk zu erreichen ist – oder Militärflugzeuge anderer Staaten ohne entsprechende Überfluggenehmigung Österreichs Luftraum queren.
