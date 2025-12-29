Neue Regelungen bei Übergangspflege in Kärnten

Bis zu 28 Tage gezielte medizinische Behandlung

Bislang wurde die Übergangspflege in Kärnten in Pflegeheimen angeboten, ohne therapeutische Leistungen wie zum Beispiel Physio- oder Ergotherapie. Die Vorteile: Kürzere Wege, schnellere Behandlungen und eine Entlastung der Akut-Stationen in den Krankenhäusern. Bis zu 28 Tage – in schlimmeren Fällen auch länger – kann ein Patient in den Übergangspflegebetten genesen. „Gar nicht selten muss nach einem Akutaufenthalt, etwa nach Schlaganfällen, das Zuhause baulich adaptiert werden – oder es braucht daheim mobile soziale oder therapeutische Dienste, die nicht sofort verfügbar sind. In solchen Fällen ist die Übergangspflege als Überbrückung perfekt: Die Betroffenen benötigen zwar nicht mehr das gesamte Spektrum, das die Akutgeriatrie bietet, doch dennoch gezielte Therapie und etwas Zeit bis zur Rückkehr nach Hause“, meint auch Primarius Georg Pinter, Vorstand des Zentrums für Altenmedizin.