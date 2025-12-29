Vorteilswelt
Kärntner Olympia-Traum

„Ich bekomme vom Skiverband keinen Cent!“

Kärnten
29.12.2025 09:59
Richard Leitgeb fährt für Ungarn im Weltcup, konnte noch keine Punkte einfahren.
Richard Leitgeb fährt für Ungarn im Weltcup, konnte noch keine Punkte einfahren.(Bild: GEPA)

Der Straßburger Richard Leitgeb fährt seine zweite Saison für Ungarn im Ski-Weltcup! Obwohl er bisher keine Weltcup-Punkte sammeln konnte, hat er Chancen auf Olympia in Cortina. Der 31-Jährige ist jedoch komplett auf sich alleine gestellt. 

Mehr als 1000 Kilometer nach Val d’Isere oder mit 200 Kilo Gepäck zum Slalom nach Levi. Der Straßburger Richard Leitgeb, der die zweite Saison für Ungarn fährt, ist der Einzelkämpfer im Skizirkus. „Das bin ich gewohnt. 2021 hatte ich meine Karriere ja eigentlich beendet, hatte davor sieben Jahre das Weltcup-Limit, durfte dann aber weder dort noch im Europacup vom ÖSV aus antreten“, so Leitgeb.

Richard Leitgeb kämpft sich mit Sponsorgeldern durch.
Richard Leitgeb kämpft sich mit Sponsorgeldern durch.(Bild: Richard Leitgeb)

Leitgeb mit One-Man-Show
Im ungarischen Verband ist er auf sich gestellt. „Ich präpariere die Ski selbst, reise alleine, kriege keinen Cent. Sponsoren zahlen alles“, so der 31-Jährige, der kaum was verdient. „Ich schaue, dass ich über die Runden komme. Wenn es ums Geld gehen würde, würde ich als Lehrer tätig sein!“

Ich schaue, dass ich über die Runden komme. Wenn es ums Geld gehen würde, wäre ich als Lehrer tätig.

Richard LEITGEB

Ein Olympia-Startplatz für alle Disziplinen
Die Chancen auf Olympia in Cortina sind auf jeden Fall da. „Ungarn hat einen Startplatz für alle Disziplinen. Ich bin der einzige Athlet, der das Weltcup-Limit hat. Die Frage ist, ob sie jemanden anderen hinschicken wollen, der alle Disziplinen fährt“, erklärt Leitgeb.

Noch kein Ergebnis im heurigen Winter
Sportlich läuft’s noch nicht nach Wunsch. Bei den bisherigen vier Weltcup-Slaloms schied er dreimal aus, schaffte einmal die Quali für den zweiten Durchgang nicht. „Es ist mit hohen Nummern schwer. Die FIS will ja nicht mehr mit Wasser arbeiten, daher sind die Pisten weich und spurig!“

Aktuell trainiert Leitgeb mit der World Racing Academy in Südtirol, am 7. Jänner geht es mit dem Nachtslalom in Madonna weiter.

Kärnten

