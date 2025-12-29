„Ich bekomme vom Skiverband keinen Cent!“

Mehr als 1000 Kilometer nach Val d’Isere oder mit 200 Kilo Gepäck zum Slalom nach Levi. Der Straßburger Richard Leitgeb, der die zweite Saison für Ungarn fährt, ist der Einzelkämpfer im Skizirkus. „Das bin ich gewohnt. 2021 hatte ich meine Karriere ja eigentlich beendet, hatte davor sieben Jahre das Weltcup-Limit, durfte dann aber weder dort noch im Europacup vom ÖSV aus antreten“, so Leitgeb.