Wegen Rollerverbot: Frau beißt Polizist ins Bein

Die 36-Jährige soll versucht haben, die Mitarbeiter mit Tritten und Stößen zu attackieren. Auch gegenüber den alarmierten Polizisten zeigte sich die Frau extrem aggressiv und verweigerte jede Mitarbeit. Die Situation eskalierte weiter: Die Frau trat mehrmals nach den Beamten – und biss schließlich einem Polizisten ins Bein.