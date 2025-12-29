Vorteilswelt
Einsatz am Praterstern

Wegen Rollerverbot: Frau beißt Polizist ins Bein

Wien
29.12.2025 13:23
Zu dem Einsatz war es am Sonntag am Praterstern gekommen (Archivbild).
Zu dem Einsatz war es am Sonntag am Praterstern gekommen (Archivbild).(Bild: Klemens Groh)

Wilde Szenen am Wiener Praterstern: In einem Lebensmittelgeschäft im Bahnhofsbereich eskalierte ein Vorfall Sonntagabend völlig. Eine aggressive Frau musste von Sicherheitsmitarbeitern im Eingangsbereich aufgehalten werden, nachdem sie völlig ausgerastet war.

Die 36-Jährige soll versucht haben, die Mitarbeiter mit Tritten und Stößen zu attackieren. Auch gegenüber den alarmierten Polizisten zeigte sich die Frau extrem aggressiv und verweigerte jede Mitarbeit. Die Situation eskalierte weiter: Die Frau trat mehrmals nach den Beamten – und biss schließlich einem Polizisten ins Bein.

Auslöser war Rollerverbot
Die Frau, eine ungarische Staatsbürgerin, wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Wie sich später herausstellte, war der Auslöser offenbar banal: Die 36-Jährige war zuvor vom Sicherheitspersonal darauf hingewiesen worden, den Supermarkt nicht mit ihrem Roller zu betreten.

Angreiferin war stark alkoholisiert
Drei Sicherheitsmitarbeiter wurden bei dem Vorfall leicht verletzt, lehnten jedoch eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab. Ein durchgeführter Alkotest ergab satte 1,7 Promille. Die Frau befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.

