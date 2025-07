Deutscher Minister will Abkommen mit Taliban

Deutsche Regierung in Damaskus

In Syrien wurde vergangenes Jahr nach jahrelangem Bürgerkrieg Machthaber Bashar-al-Assad gestürzt. Die neue Regierung ist islamistisch geprägt. Seit dem Machtwechsel waren bereits mehrere deutsche Regierungsmitglieder in Damaskus, darunter Dobrindts Amtsvorgängerin Nancy Faeser (siehe Video oben). An dieser Reise nahm auch Österreichs Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) teil, um das Gespräch mit den neuen Machthabern zu suchen.