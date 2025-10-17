Österreichische Eigenheit schadet dem Rechtsstaat

„Wollen Sie, dass es in der Zeitung steht?“

In der hohen Politik müsse man besonders hohe Maßstäbe ansetzen. Auch müssten die Gehälter stimmen, will man gute Leute gewinnen. Und – ergänzt der Linzer Rechtsprofessor Meinhard Lusas: „Die Grenze bei politischer Ethik darf nicht das Strafrecht sein.“ Kollegin Knötzl: „Ich habe eine taugliche Frage für die Grenzen entwickelt: Würden Sie bei einer Postenentscheidung wollen, dass das am nächsten Tag in der Zeitung steht? Kommt die Antwort Nein, ist wohl alles klar.“