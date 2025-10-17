Postenschacher: Muss Wöginger erneut vor Gericht?

Das ist brisant: Im Verfahren um den mutmaßlichen ÖVP-Postenschacher bei der Besetzung der Leitung des Finanzamts Braunau (OÖ) gibt es eine überraschende Wende: Christa Scharf, die im Bewerbungsverfahren unterlegen war, hat einen Antrag auf Ablehnung der Richterin gestellt. Muss ÖVP-Klubobmann August Wöginger jetzt erneut vor Gericht?
Damit ist das Verfahren noch nicht endgültig beendet. Laut Informationen der „Krone“ begründet Scharf ihren Schritt damit, dass ihr Anwalt und Privatbeteiligtenvertreter im Prozess nicht zu Wort gekommen sei. Das habe den Eindruck erweckt, die Richterin könnte befangen sein. Außerdem äußerte sie Zweifel, ob es überhaupt noch sinnvoll sei, Missstände anzuzeigen, wenn diese später vor Gericht „nicht gehört“ würden.
Der Prozess selbst endete zunächst mit einer Diversion: ÖVP-Klubobmann August Wöginger hat die vereinbarte Geldbuße von 44.000 Euro bereits bezahlt, auch die Mitangeklagten haben ihre Zahlungen geleistet. Wöginger und die ÖVP glaubten, damit sei für sie die Sache abgeschlossen.
Nun liegt es an der Präsidentin des Landesgerichts, zu entscheiden, ob das Verfahren endgültig eingestellt wird. Auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) kann noch Einspruch einlegen. Bei der letzten Verhandlung hatte jedoch Einigkeit über die Diversion bestanden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.