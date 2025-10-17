Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Richterin befangen“

Postenschacher: Muss Wöginger erneut vor Gericht?

Oberösterreich
17.10.2025 10:41
ÖVP-Klububmann August Wöginger beim Prozess in Linz, der mit einer Diversion endete.
ÖVP-Klububmann August Wöginger beim Prozess in Linz, der mit einer Diversion endete.(Bild: Wenzel Markus)

Das ist brisant: Im Verfahren um den mutmaßlichen ÖVP-Postenschacher bei der Besetzung der Leitung des Finanzamts Braunau (OÖ) gibt es eine überraschende Wende: Christa Scharf, die im Bewerbungsverfahren unterlegen war, hat einen Antrag auf Ablehnung der Richterin gestellt. Muss ÖVP-Klubobmann August Wöginger jetzt erneut vor Gericht?

0 Kommentare

Damit ist das Verfahren noch nicht endgültig beendet. Laut Informationen der „Krone“ begründet Scharf ihren Schritt damit, dass ihr Anwalt und Privatbeteiligtenvertreter im Prozess nicht zu Wort gekommen sei. Das habe den Eindruck erweckt, die Richterin könnte befangen sein. Außerdem äußerte sie Zweifel, ob es überhaupt noch sinnvoll sei, Missstände anzuzeigen, wenn diese später vor Gericht „nicht gehört“ würden.

Christa Scharf war in dem Bewerbungsverfahren unterlegen. Jetzt wirft sie der Richterin über ...
Christa Scharf war in dem Bewerbungsverfahren unterlegen. Jetzt wirft sie der Richterin über ihren Anwalt vor, befangen gewesen zu sein.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Der Prozess selbst endete zunächst mit einer Diversion: ÖVP-Klubobmann August Wöginger hat die vereinbarte Geldbuße von 44.000 Euro bereits bezahlt, auch die Mitangeklagten haben ihre Zahlungen geleistet. Wöginger und die ÖVP glaubten, damit sei für sie die Sache abgeschlossen. 

Lesen Sie auch:
Wöginger musste wegen Amtsmissbrauch 44.000 Euro zahlen.
Wöginger-Diversion
Bußen gezahlt, Verfahren noch nicht eingestellt
13.10.2025

Nun liegt es an der Präsidentin des Landesgerichts, zu entscheiden, ob das Verfahren endgültig eingestellt wird. Auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) kann noch Einspruch einlegen. Bei der letzten Verhandlung hatte jedoch Einigkeit über die Diversion bestanden.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
August Wöginger
ÖVP
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
237.971 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.486 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Adabei Österreich
Die Bilder: Habsburg-Ex Francesca hat geheiratet!
114.814 mal gelesen
Frisch vermählt: Francesca von Thyssen-Bornemisza und Markus Reyman
Mehr Oberösterreich
Update: Suspendierung
Oberst geschäftlich mit Rechtsextremist verbunden
Vorstoß aus OÖ
Rotes Kreuz fordert Wiederbelebung als Schulfach
Rätselhafter „Gast“
Schlange räkelte sich im Fitnessraum von Frau
„Richterin befangen“
Postenschacher: Muss Wöginger erneut vor Gericht?
Raser zur Polizei:
„Hab‘ nicht geglaubt, dass ihr mich stoppen könnt“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf