Postenschacher: Muss Wöginger erneut vor Gericht?

Damit ist das Verfahren noch nicht endgültig beendet. Laut Informationen der „Krone“ begründet Scharf ihren Schritt damit, dass ihr Anwalt und Privatbeteiligtenvertreter im Prozess nicht zu Wort gekommen sei. Das habe den Eindruck erweckt, die Richterin könnte befangen sein. Außerdem äußerte sie Zweifel, ob es überhaupt noch sinnvoll sei, Missstände anzuzeigen, wenn diese später vor Gericht „nicht gehört“ würden.