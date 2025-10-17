Spuren fossilen Lebens aus dem Erdmantel entdeckt



Studie hat Bedeutung auch für Astrobiologie

Veröffentlicht wurde die Studie in der Fachzeitschrift „Scientific Reports. Sie hat nicht nur große Bedeutung für die Geologie, sondern auch für die Astrobiologie. Denn die Erkenntnisse stärken die Hoffnung, in ähnlichen Gesteinen – etwa auf dem Mars – Spuren von Leben zu finden. In diesem Zusammenhang richten sich die Blicke der Forscher nun auch auf die Gesteinsproben, die derzeit von Mars-Rovern gesammelt werden.