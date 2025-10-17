Schon sechs Wölfe in Tirol tot: WWF fordert Wende

Seit 2023 wurden in Tirol zwölf Wölfe geschossen, sechs allein heuer. Im Netz kursiert das Bild eines erlegten Raubtiers, das zuvor ein Dutzend Schafe auf einer Heimweide getötet hat. Gibt es keine andere Lösung?
Wölfe verfügen über beeindruckende Fähigkeiten und stehen deshalb in der Nahrungskette der Tierwelt ganz oben. Einerseits ist es ein Wildtier von beeindruckender Größe und Schönheit, andererseits ein Räuber, der im Blutrausch eine ganze Schafherde töten kann und besonders dann eine Gefahr darstellt, wenn er jegliche Scheu vor Menschen und Siedlungen verliert. In diesem Fall wird er in Tirol als Schadwolf oder Risikowolf klassifiziert und ist seines Lebens nicht mehr sicher.
