At the Vienna networks
After death drama: no talking to the police
Following the tragic death of two young employees, Wiener Netze has banned its employees from talking to the police and the labor inspectorate about the circumstances of the accident. The company has an astonishing explanation for this. Is there something to hide?
Two young Wiener Netze employees died on a construction site in Mödling in mid-August. The cause was a gas leak. One of the victims died on the spot. His colleague, who tried to help the 21-year-old, later succumbed to the poisoning in hospital. He had also inhaled the invisible and odorless gas - the "Krone" reported. Now a work instruction is causing a stir:
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.