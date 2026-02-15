Drei Rennen ohne Medaille! Muss ÖSV-Trainer gehen?

„Den Läufern kann ich nichts vorwerfen“

Den Rest müssten andere entscheiden, ergänzte Pfeifer am Samstag auf eine dementsprechende Nachfrage im Zielraum in Bormio, nachdem Stefan Brennsteiner im Riesentorlauf als bester Österreicher nur den achten Platz belegt hatte. „Im Riesentorlauf und im Super-G fahren wir eine superstarke Saison und gehen leer aus. Den Läufern kann ich nichts vorwerfen“, sagte Pfeifer.