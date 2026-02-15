Vorteilswelt
Olympia-Enttäuschungen

Drei Rennen ohne Medaille! Muss ÖSV-Trainer gehen?

Olympia
15.02.2026 06:03
Cheftrainer Marko Pfeifer steht vor einer ungewissen Zukunft bei den Ski-Männern.
Cheftrainer Marko Pfeifer steht vor einer ungewissen Zukunft bei den Ski-Männern.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach drei Rennen ohne Olympia-Medaille steht ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer vor einer ungewissen Zukunft bei den rot-weiß-roten Ski-Männern. „Jetzt fahren wir mal Olympia und die Saison fertig. Dann gibt es Vorgesetzte, die sich sicher eine Meinung bilden werden“, sagte Pfeifer, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft. 

0 Kommentare

Er stehe hinter seiner Mannschaft und werde Verantwortung übernehmen, betonte der Kärntner. „Alle Läufer und Trainer machen zu hundert Prozent einen Megajob.“

Marko Pfeifer
Marko Pfeifer(Bild: GEPA)

„Den Läufern kann ich nichts vorwerfen“
Den Rest müssten andere entscheiden, ergänzte Pfeifer am Samstag auf eine dementsprechende Nachfrage im Zielraum in Bormio, nachdem Stefan Brennsteiner im Riesentorlauf als bester Österreicher nur den achten Platz belegt hatte. „Im Riesentorlauf und im Super-G fahren wir eine superstarke Saison und gehen leer aus. Den Läufern kann ich nichts vorwerfen“, sagte Pfeifer.

Stefan Brennsteiner ging im RTL leer aus.
Stefan Brennsteiner ging im RTL leer aus.(Bild: Christof Birbaumer)

Es gebe aber „schönere Sachen“, als nach Erklärungen für die Leistungen zu suchen. „Letztendlich stehe ich vorne, das ist klar. Wir fahren noch einen Slalom und dann schauen wir weiter.“

Zitat Icon

Letztendlich stehe ich vorne, das ist klar. Wir fahren noch einen Slalom und dann schauen wir weiter.

Marko Pfeifer

Die „Blick“-Zeitung aus der Schweiz hatte am Samstag berichtet, dass Pfeifer von immer mehr ÖSV-Athleten hinter vorgehaltener Hand als „Fehlbesetzung“ bezeichnet werde.

Lesen Sie auch:
Stefan Brennsteiner ging im RTL leer aus.
Knallharte Analyse
„Zu wenig!“ ÖSV-Pechvogel geht erneut leer aus
14.02.2026

Nur Silber in der Team-Kombi
In der Abfahrt, im Super-G und im Riesentorlauf blieben die ÖSV-Männer beim Saisonhöhepunkt in Italien ohne Edelmetall. Einzig in der Team-Kombination steht eine Silbermedaille durch Vincent Kriechmayr und Manuel Feller auf der Habenseite.

Manuel Feller (li.) und Vincent Kriechmayr sorgten bislang für die einzige Medaille bei den ...
Manuel Feller (li.) und Vincent Kriechmayr sorgten bislang für die einzige Medaille bei den Ski-Herren.(Bild: Christof Birbaumer)

Im Weltcup-Winter hatte Marco Schwarz zwei Saisonsiege eingefahren (Riesentorlauf Alta Badia, Super-G Livigno), Kriechmayr siegte im Super-G von Beaver Creek, Brennsteiner im Riesentorlauf von Copper Mountain und Feller im Kitzbühel-Slalom. Am Montag steht zum Abschluss der alpinen Ski-Bewerbe der Männer ein Slalom auf dem Programm.

Olympia
15.02.2026 06:03
