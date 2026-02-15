Kind in Italien entführt: Spur nach Österreich

Denise, damals knapp vier, war da zu Besuch bei ihrer Oma; sie spielte vor dem Mehrparteienhaus mit einem Ball, zunächst alleine, später mit einem ihrer Cousins. Irgendwann ging sie mit dem Buben zu dessen Mama, also zu ihrer Tante – um Kekse zu essen. Und danach wurde sie von den beiden zu der Gasse, in der die Großmutter lebte, zurückgebracht.