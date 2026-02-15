Stefan Kraft: „Das habe ich noch nie erlebt!“

Was für eine riesengroße Enttäuschung! Der dreimalige Einzelweltmeister Stefan Kraft kam am Samstag im Olympia-Großschanzenbewerb in Predazzo als 36. nicht einmal ins Finale. „Es gibt immer ein erstes Mal“, so Kraft zu seinem Aus im ORF. „Aber dass ich bei keinem Sprung auf den K-Punkt komme, habe ich noch nie erlebt!“
Der auch schon auf der Normalschanze als 27. enttäuschende Kraft fand auch auf der großen Anlage kein Rezept, die Anlaufspur bereitete dem Salzburger große Probleme. „Es hat nicht hingehaut. Ich bin hier nie in einen Flow reingekommen. Ich fühle mich in der Spur einfach unwohl und bin damit nicht zurechtgekommen. Ich habe kein Konzept gefunden“, bedauerte Kraft.
Der Sieger von 46 Weltcupbewerben will bis zum Heimweltcupfliegen am Kulm in zwei Wochen wieder in die Spur finden. Sein Wille sei ungebrochen.
Wieder keine Einzelmedaille
„Das wurmt mich schon brutal, ich möchte unbedingt wieder zurückschlagen und hart trainieren, viel auf der Schanze sein, dass das Selbstvertrauen wieder wächst“, kündigte Kraft an, bevor er sich von seiner Familie trösten ließ. Für Kraft gingen damit die nächsten Winterspiele ohne Einzelmedaille zu Ende.
