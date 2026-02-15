Rührende Szenen! Schöne Überraschung für Braathen

Der Brasilianer weinte, lachte und hüpfte, denn der 25-Jährige wurde mit seinem Riesentorlauf-Triumph in Bormio nicht nur Olympiasieger, sondern holte auch die erste südamerikanische Medaille bei Winterspielen überhaupt. Nach dem Rennen gab’s ein emotionales Telefonat. Kein Geringerer als Italiens Ski-Ikone Alberto Tomba gratulierte Braathen bei seinem Interview bei Eurosport – hier zu sehen im Video: