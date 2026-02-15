Rührende Szenen! Schöne Überraschung für Braathen

Als sich Lucas Pinheiro Braathen seinen Gold-Traum erfüllte, kannten seine Emotionen keine Grenzen mehr. Zudem wurde er auch noch von Legende Alberto Tomba überrascht.
Der Brasilianer weinte, lachte und hüpfte, denn der 25-Jährige wurde mit seinem Riesentorlauf-Triumph in Bormio nicht nur Olympiasieger, sondern holte auch die erste südamerikanische Medaille bei Winterspielen überhaupt. Nach dem Rennen gab’s ein emotionales Telefonat. Kein Geringerer als Italiens Ski-Ikone Alberto Tomba gratulierte Braathen bei seinem Interview bei Eurosport – hier zu sehen im Video:
„Glückwunsch! Gold für Brasilien! Kannst du das glauben? Du bist der Beste“, rief der 59-Jährige. Braathen konnte es nicht fassen: „Danke, Legende!“ Rührende Szenen!
Besonderer Weg
Der Skirennläufer blickt auf seinen besonderen Weg zurück. „Ohne diese drastischen Entscheidungen würde ich nicht hier sitzen“, sagte er. Denn im Herbst 2023 hatte Braathen in Sölden unmittelbar vor dem Saisonstart im Alter von 23 Jahren völlig überraschend sein Karriereende verkündet – unter anderem auch wegen Streitigkeiten mit dem norwegischen Skiverband.
Braathen war unglücklich, pausierte und kehrte ein Jahr später für das Heimatland seiner Mutter in den Ski-Zirkus zurück. Am Samstag, am Tag seines größten Erfolges, wurde der exzentrische Wahl-Salzburger in seinen Handlungen bestätigt.
