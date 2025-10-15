Stephen Graham will Väter und Söhne versöhnen

Was bedeutet es, ein Mann zu sein?

Männer jeden Alters können sich an dem Buchprojekt beteiligen und schreiben, was ihre Söhne ihnen bedeuteten. „Und was es bedeutet, ein Mann zu sein“, sagte Graham. Auf der Projektseite heißt es von Graham und Klein: „Wir möchten, dass Sie ihm einen Brief schreiben, in dem Sie ihm sagen, was Sie gerne gewusst hätten, als Sie jünger waren, welchen Rat Sie ihm geben möchten, und was Ihrer Meinung nach einen Mann ausmachen sollte.“