Mehr Spa als Schlaf!

Paris Hiltons irre 9-Stunden-Schönheitsroutine!

Society International
15.10.2025 17:00
Gesicht auf Olympia-Level! Paris Hilton macht Hautpflege zum Hochleistungssport!
Gesicht auf Olympia-Level! Paris Hilton macht Hautpflege zum Hochleistungssport!(Bild: AP/Aurelien Morissard)

Paris Hilton (44) ist bekannt für Glamour, Glitzer und ihre ewige Jugend – und jetzt wissen wir auch, wie sie das macht! In einem Gespräch mit Unternehmerin Emma Grede in deren Podcast „Aspire with Emma Grede“ packte die Hotelerbin über ihr streng geheimes Beauty-Programm aus – und das hat es in sich!

„Ich pflege meine Haut wie eine Olympionikin“, gesteht Paris. Und das ist keine leere Floskel: Ganze neun Stunden pro Woche lässt sie sich von ihrer persönlichen Kosmetikerin Heather Nicole verwöhnen – in ihrem hauseigenen Luxus-Spa, dem „SL Spa“.

Dreimal wöchentlich stehen auf dem Programm: Neurotris-EMS-Strombehandlungen, Skin Sculpt, HydraFacials, Rotlicht- und Sauerstofftherapie. Jede Sitzung dauert rund drei Stunden – und Paris schwört darauf!

Doch wer denkt, Hilton verbringt diese Zeit gemütlich auf der Liege, irrt gewaltig. „Ich bin eine Multitaskerin“, erklärt die zweifache Mutter. „Ich mache meine Behandlungen, während ich arbeite – führe Telefonkonferenzen, genehmige Produkte oder schreibe Musik.“

Schönheit, Business und Selfcare in einem – das ist Paris Hilton 2025: Luxus, Disziplin und jede Menge Glow! Unsere Meinung: Wenn Schönheit olympisch wäre – Paris hätte längst Gold!

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
