Sorgte für Gänsehaut

Owen Cooper ist jüngster Emmy-Sieger aller Zeiten!

Society International
15.09.2025 06:43
Mit gerade mal 15 Jahren durfte sich „Adolescence“-Star Owen Cooper über einen Emmy als bester ...
Mit gerade mal 15 Jahren durfte sich „Adolescence“-Star Owen Cooper über einen Emmy als bester Darsteller freuen.(Bild: EPA/ALLISON DINNER)

Es war eindeutig DER Gänsehaut-Moment bei der diesjährigen Emmy-Verleihung: Mit gerade mal 15 Jahren durfte sich „Adolescence“-Star Owen Cooper am Sonntagabend in Los Angeles seinen Emmy als bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie abholen. So jung war vor ihm noch kein Emmy-Sieger!

0 Kommentare

Mit seiner Rolle in der schockierenden Netflix-Serie „Adolescence“ hat Owen Cooper alle umgehauen. Am Sonntagabend durfte sich der 15-Jährige nun als jüngster männlicher Darsteller den Emmy für den besten Hauptdarsteller in einer Dramaserie in Los Angeles abholen.

„Wen kümmert es, wenn man sich blamiert ...“
Ein wahrlich bewegender Moment. In seiner rührenden Dankesrede sagte der junge Brite: „Hier oben zu stehen, ist einfach so surreal. Ehrlich gesagt, als ich vor ein paar Jahren mit dem Schauspielunterricht begann, hatte ich nicht erwartet, jemals in den Vereinigten Staaten zu sein, geschweige denn hier.“

Owen Cooper holte sich seinen Emmy bei Sydney Sweeney ab.
Owen Cooper holte sich seinen Emmy bei Sydney Sweeney ab.(Bild: EPA/ALLISON DINNER)

Und erklärte weiter: „Aber ich denke, der heutige Abend hat bewiesen, dass man im Leben alles erreichen kann, wenn man zuhört, sich konzentriert und seine Komfortzone verlässt.“ 

Vor drei Jahren sei er „noch nichts gewesen“, so Cooper. „Jetzt bin ich hier. Wenn man zuhört, sich konzentriert und ein bisschen aus seiner Komfortzone heraustritt, wen kümmert es dann, wenn man sich ein bisschen blamiert?“

Ein bisschen überwältigt, aber auch ziemlich stolz: Owen Cooper ist der jüngste Emmy-Gewinner ...
Ein bisschen überwältigt, aber auch ziemlich stolz: Owen Cooper ist der jüngste Emmy-Gewinner aller Zeiten!(Bild: AP/Chris Pizzello)

Hollywood-Satire „The Studio“ räumte ab
Unterdessen gewann die Hollywood-Satire „The Studio“ hat in Los Angeles den TV-Preis Emmy als beste Comedyserie des Jahres. Insgesamt erhielt die Serie für ihre Debüt-Staffel 13 Emmys, ein neuer Rekord für eine Comedy in einem einzigen Jahr.

Zuvor hatte Schauspieler Seth Rogen, der auch als Co-Autor an der Serie mitgewirkt hat, bereits einen Preis als bester männlicher Hauptdarsteller, Autor und für die beste Regie in einer Comedy gewonnen.

Seth Rogen holte sich seinen Emmy bei Lauren Graham ab.
Seth Rogen holte sich seinen Emmy bei Lauren Graham ab.(Bild: EPA/ALLISON DINNER)
Die Serie „The Studio“ wurde als beste Comedyserie des Jahres ausgezeichnet.
Die Serie „The Studio“ wurde als beste Comedyserie des Jahres ausgezeichnet.(Bild: AP/Chris Pizzello)

  Rogen spielt in „The Studio“ auf AppleTV+ den frisch ernannten Chef einer großen Filmproduktionsfirma, der einen Spagat zwischen Kunst und Kommerz schaffen will. Die Serie ist geprägt von vielen Stars, die in Gastauftritten sich selbst spielen, darunter Martin Scorsese, Zac Efron und Charlize Theron.

Sydney Sweeney zählte eindeutig zu den Hinguckern am Red Carpet.
Die Roben der Emmys
Heiße Dekolletés und tiefe Einblicke am Red Carpet
15.09.2025

„The Pitt“ beste Dramaserie
Die in Echtzeit erzählte Krankenhaus-Serie „The Pitt“ wurde als beste Dramaserie ausgezeichnet. Die 15-teilige Reihe spielt in der Notaufnahme eines fiktiven Hospitals in Pittsburgh und wurde in den USA für ihre humanistische Handlung und die einfühlsamen Figuren gefeiert.

Die Stars der Krankenhaus-Serie „The Pitt“ durften sich über den Emmy für die beste Dramaserie ...
Die Stars der Krankenhaus-Serie „The Pitt“ durften sich über den Emmy für die beste Dramaserie abholen(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)

Die Serie setzte sich gegen das favorisierte Biotech-Bürodrama „Severance“ (AppleTV+) und gegen die Luxusurlaub-Satire „The White Lotus“ (Sky Atlantic) durch.

Endlich ein Emmy für Noah Wyle
Zuvor hatte auch Noah Wyle den Preis als bester männlicher Hauptdarsteller in einer Dramaserie gewonnen. Er war bereits vor einem Vierteljahrhundert fünfmal erfolglos als John Carter in „Emergency Room“ nominiert gewesen und konnte nun zum ersten Mal die Statuette mit nach Hause nehmen.

Katherine LaNasa und Noah Wyle freuten sich über ihre Emmys.
Katherine LaNasa und Noah Wyle freuten sich über ihre Emmys.(Bild: AFP/AMY SUSSMAN)

Katherine LaNasa spielt in „The Pitt“ eine Krankenschwester und gewann den Emmy als beste Nebendarstellerin in einer Dramaserie. Die Serie läuft in den USA beim Streaming-Anbieter HBO Max und hat in Deutschland noch keinen bestätigten Sendeplatz.

Loading
