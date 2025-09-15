Owen Cooper ist jüngster Emmy-Sieger aller Zeiten!

Es war eindeutig DER Gänsehaut-Moment bei der diesjährigen Emmy-Verleihung: Mit gerade mal 15 Jahren durfte sich „Adolescence“-Star Owen Cooper am Sonntagabend in Los Angeles seinen Emmy als bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie abholen. So jung war vor ihm noch kein Emmy-Sieger!
Mit seiner Rolle in der schockierenden Netflix-Serie „Adolescence“ hat Owen Cooper alle umgehauen. Am Sonntagabend durfte sich der 15-Jährige nun als jüngster männlicher Darsteller den Emmy für den besten Hauptdarsteller in einer Dramaserie in Los Angeles abholen.
„Wen kümmert es, wenn man sich blamiert ...“
Ein wahrlich bewegender Moment. In seiner rührenden Dankesrede sagte der junge Brite: „Hier oben zu stehen, ist einfach so surreal. Ehrlich gesagt, als ich vor ein paar Jahren mit dem Schauspielunterricht begann, hatte ich nicht erwartet, jemals in den Vereinigten Staaten zu sein, geschweige denn hier.“
Und erklärte weiter: „Aber ich denke, der heutige Abend hat bewiesen, dass man im Leben alles erreichen kann, wenn man zuhört, sich konzentriert und seine Komfortzone verlässt.“
Vor drei Jahren sei er „noch nichts gewesen“, so Cooper. „Jetzt bin ich hier. Wenn man zuhört, sich konzentriert und ein bisschen aus seiner Komfortzone heraustritt, wen kümmert es dann, wenn man sich ein bisschen blamiert?“
Hollywood-Satire „The Studio“ räumte ab
Unterdessen gewann die Hollywood-Satire „The Studio“ hat in Los Angeles den TV-Preis Emmy als beste Comedyserie des Jahres. Insgesamt erhielt die Serie für ihre Debüt-Staffel 13 Emmys, ein neuer Rekord für eine Comedy in einem einzigen Jahr.
Zuvor hatte Schauspieler Seth Rogen, der auch als Co-Autor an der Serie mitgewirkt hat, bereits einen Preis als bester männlicher Hauptdarsteller, Autor und für die beste Regie in einer Comedy gewonnen.
Rogen spielt in „The Studio“ auf AppleTV+ den frisch ernannten Chef einer großen Filmproduktionsfirma, der einen Spagat zwischen Kunst und Kommerz schaffen will. Die Serie ist geprägt von vielen Stars, die in Gastauftritten sich selbst spielen, darunter Martin Scorsese, Zac Efron und Charlize Theron.
„The Pitt“ beste Dramaserie
Die in Echtzeit erzählte Krankenhaus-Serie „The Pitt“ wurde als beste Dramaserie ausgezeichnet. Die 15-teilige Reihe spielt in der Notaufnahme eines fiktiven Hospitals in Pittsburgh und wurde in den USA für ihre humanistische Handlung und die einfühlsamen Figuren gefeiert.
Die Serie setzte sich gegen das favorisierte Biotech-Bürodrama „Severance“ (AppleTV+) und gegen die Luxusurlaub-Satire „The White Lotus“ (Sky Atlantic) durch.
Endlich ein Emmy für Noah Wyle
Zuvor hatte auch Noah Wyle den Preis als bester männlicher Hauptdarsteller in einer Dramaserie gewonnen. Er war bereits vor einem Vierteljahrhundert fünfmal erfolglos als John Carter in „Emergency Room“ nominiert gewesen und konnte nun zum ersten Mal die Statuette mit nach Hause nehmen.
Katherine LaNasa spielt in „The Pitt“ eine Krankenschwester und gewann den Emmy als beste Nebendarstellerin in einer Dramaserie. Die Serie läuft in den USA beim Streaming-Anbieter HBO Max und hat in Deutschland noch keinen bestätigten Sendeplatz.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.