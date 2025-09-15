Owen Cooper ist jüngster Emmy-Sieger aller Zeiten!

„Wen kümmert es, wenn man sich blamiert ...“

Ein wahrlich bewegender Moment. In seiner rührenden Dankesrede sagte der junge Brite: „Hier oben zu stehen, ist einfach so surreal. Ehrlich gesagt, als ich vor ein paar Jahren mit dem Schauspielunterricht begann, hatte ich nicht erwartet, jemals in den Vereinigten Staaten zu sein, geschweige denn hier.“