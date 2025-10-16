Vorteilswelt
Versuch im Augarten

WC nur gratis, wenn es nicht verschandelt wird

Wien
16.10.2025 06:00
Die Architektur begeistert, aber nicht deswegen nimmt das Häusl eine Ausnahmestellung ein.
Die Architektur begeistert, aber nicht deswegen nimmt das Häusl eine Ausnahmestellung ein.(Bild: Mario Buda)

Soziales Experiment im Wiener Augarten: Die Burghauptmannschaft appelliert an guten Sitten der Benützer, sonst hat es mit der kostenlosen Benutzung der neuen Toiletten wohl ein Ende. 

0 Kommentare

Ein Versuch der anderen Art findet derzeit im altehrwürdigen Augarten statt. Die zuständige Burghauptmannschaft hat dort neue Toilettenanlagen eröffnet, die zumindest derzeit noch jeder kostenlos benützen darf.

„Uns war wichtig, eine Lösung zu schaffen, die sowohl dem besonderen Ort als auch den Menschen gerecht wird“, betont Burghauptmann Reinhold Sahl. Und tatsächlich: Die neuen Häusln sind nicht nur modern und barrierefrei, sondern auch gebührenfrei, was im öffentlichen Raum eher die Ausnahme ist.

Komplexe Stahlkonstruktion hinter Keramikplatten: Zwei elegante Pavillons ersetzen die alten ...
Komplexe Stahlkonstruktion hinter Keramikplatten: Zwei elegante Pavillons ersetzen die alten WC-Gebäude.(Bild: Copyright © Mario Buda)

Für Männer meist kostenlos
Damit setze man ein klares Zeichen gegen die weitverbreitete Praxis, für Erleichterung Münzen klimpern zu müssen, heißt es – ein Dauerärgernis vieler Wiener. Denn in der Regel dürfen sich nur jene Teile der Gesellschaft gratis erleichtern, die im Stehen zielen können.

Im Augarten ist das anders: Hier ist alles gratis – sofern Saubermänner und Sauberfrauen gemeinsam dafür sorgen, dass das so bleibt. Denn Vandalismus könnte dem Projekt rasch den Riegel vorschieben. Dann wird wohl eine Gebühr kommen.

Lesen Sie auch:
In der Bundeshauptstadt erregt die Kostenpflicht bei WC-Kabinen die Gemüter.
„Stinkt zum Himmel“
Diskriminierung von Frauen bei WC-Nutzung in Wien?
22.08.2025

Ohne Vandalen bleibt es gratis
Die Burghauptmannschaft appelliert daher an die Vernunft: Jeder möge das stille Örtchen so verlassen, wie er es selbst gerne vorfindet. Und so hofft man von offizieller Seite, dass auch die Besucher Stil beweisen.

Porträt von Philipp Stewart
Philipp Stewart
