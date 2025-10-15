Lercher übernimmt die Strafen der Steirerinnen

Erstmalig spricht eine Betroffene

Zu allen drei Betroffenen gibt es mittlerweile Kontakt. Eine Frau besuchte Lercher sogar selbst im Büro. „Ich bin so dankbar. Das ist die erste Nacht, in der ich ohne Albtraum schlafen konnte. Man kann sich gar nicht vorstellen, was man da durchmacht. Ich habe ja weder kommentiert noch sonst irgendwas, ich habe nur den Artikel dieser Zeitung geteilt. Ich bin so froh, dass jemand so ein großes Herz hat und sich so um uns kümmert“, meinte Claudia A. beim Besuch.