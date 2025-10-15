Vorteilswelt
Thema des Tages

Sparen: Was Wiener in der Geldbörse spüren werden

Guten Morgen Wien
15.10.2025 06:30
(Bild: Urbantschitsch Mario)

Die Wiener Stadtregierung steht vor tiefroten Budgetzahlen und muss den Sparstift ansetzen. Das trifft jeden Wiener. Am Dienstag sind im Rathaus ein grober Fahrplan und einige Details vorgestellt werden. Das Budget 2026 sieht Kürzungen und Belastungen vor. Jedes Ressort muss jetzt 10 bis 15 Prozent kürzen, die Abgaben schnalzen in die Höhe. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.

Mehr Nachrichten

Bei der Antwort auf die Frage nach der Höhe der Kirchensteuer erlebte ein Kärntner eine ...
Krone Plus Logo
Wirbel in Kärnten
„Bin Hitler dankbar“: Nazi-Ermittlungen in Kirche
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
„Krone“-Kommentar
Zu spät, zu planlos und wir alle zahlen den Preis
Freiheit statt Stall: Diese zehnköpfige Rinderherde ist seit Wochen „auf der Flucht“ und genießt ...
Auf Elch Emils Spuren
Rinder-Alarm: Ganze Herde in Horitschon ausgebüxt
Der Angeklagte ist vor Gericht kein Unbekannter, in der Vergangenheit hatte er wiederholt gegen ...
Endstation Gericht
Radau-Rentner hetzte im Netz gegen Ausländer
Die Elfjährige prallte auf die Motorhaube und blieb anschließend auf der Fahrbahn liegen ...
Verletzt ins Spital
Mädchen von Auto erfasst und zu Boden geschleudert
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
348.817 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
197.917 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
120.336 mal gelesen
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
2538 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1226 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Tirol
Mutter und Sohn kassierten von Türkei aus AMS-Geld
1039 mal kommentiert
Jahrelang soll das Mutter-Sohn-Gespann zu Unrecht Sozialhilfe bezogen haben (Symbolbild).
Mehr Guten Morgen Wien
Thema des Tages
Sparen: Was Wiener in der Geldbörse spüren werden
Thema des Tages
Immer mehr Großfamilien belasten Mindestsicherung
Thema des Tages
„Ich musste kündigen und lebten von Hospizkarenz“
Thema des Tages
Fernwärme wird jetzt deutlich teurer
Thema des Tages
Causa Böhler: Stadt ermittelt gegen AUVA-Chefs
