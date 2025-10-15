Sparen: Was Wiener in der Geldbörse spüren werden

Die Wiener Stadtregierung steht vor tiefroten Budgetzahlen und muss den Sparstift ansetzen. Das trifft jeden Wiener. Am Dienstag sind im Rathaus ein grober Fahrplan und einige Details vorgestellt werden. Das Budget 2026 sieht Kürzungen und Belastungen vor. Jedes Ressort muss jetzt 10 bis 15 Prozent kürzen, die Abgaben schnalzen in die Höhe. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.