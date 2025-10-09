Jennifer Aniston kämpfte 20 Jahre lang um ein Baby

Jennifer Aniston gilt als der Innbegriff einer erfolgreichen Schauspielerin. Doch wegen ihres Ruhms musste sich die Hollywood-Beauty immer wieder den Vorwurf gefallen lassen, dass ihr Job ihr wichtiger gewesen sei als eine Familie. Und damit räumt die 56-Jährige jetzt in einem Interview auf – mit einer wahrlich bewegenden Beichte.
Als die Ehe von Jennifer Aniston und Brad Pitt 2005 in die Brüche ging, wurde die Schauspielerin zur Frau, die den Mann verlor, weil sie keine Kinder wollte. Ein Klischee, das Aniston bis zum heutigen Tag anhaftet. Doch was keiner wusste: Die mittlerweile 56-Jährige kämpfte still und heimlich 20 Jahre lang um ein Baby.
Aniston verschwieg lange Kampf ums Baby
Im Interview mit „Harper‘s Bazaar“ bricht die ehemalige „Friends“-Schönheit nun über ihren unerfüllten Kinderwunsch ihr Schweigen. „Die Leute kannten meine Geschichte nicht und wussten nicht, was ich in den letzten 20 Jahren durchgemacht hatte, um eine Familie zu gründen. Ich erzähle ihnen ja nicht von meinen gesundheitlichen Problemen.“
Es sei eine bewusste Entscheidung gewesen, mit ihrem Leidensweg nicht an die Öffentlichkeit zu gehen. „Das geht niemanden etwas an“, erklärt sie nun.
„Ich bin auch nur ein Mensch“
Doch all die Geschichten in der Presse, die ihre angeblich bewusst gewählte Kinderlosigkeit zum Thema machten, hätten ihre Spuren hinterlassen, fährt Aniston fort.
„Irgendwann kann man es nicht mehr überhören. Dieses Gerede, dass ich kein Baby will, keine Familie, weil ich egoistisch und arbeitswütig bin – das trifft mich“, gibt sie zu. „Ich bin auch nur ein Mensch. Wir sind alle Menschen.“ Immer öfter habe sie sich deshalb gedacht: „Was zur Hölle ...“
Aniston mittlerweile entspannter
Umso älter sie werde, desto weniger habe sie jedoch das Bedürfnis „ein falsches Narrativ zu korrigieren“, räumt Aniston ein. „Die Berichterstattung ist so schnell, sie geht wieder vorbei.“
Manches Mal mache sie sich aber dennoch ihre Gedanken, so die Hollywood-Schönheit: „Natürlich gibt es Zeiten, in denen ich einen Gerechtigkeitssinn verspüre – wenn etwas gesagt wurde, das nicht wahr ist und ich das Falsche berichtigen möchte. Und dann denke ich mir, soll ich das wirklich tun? Meine Familie kennt die Wahrheit, meine Freunde kennen die Wahrheit.“
Jennifer Aniston war von 2000 bis 2005 mit Brad Pitt verheiratet, danach von 2015 bis 2018 mit Justin Theroux. Mittlerweile soll sie mit Wellness-, Hypnose- und Liebes-Guru Jim Curtis wieder glücklich sein.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.