Jennifer Aniston kämpfte 20 Jahre lang um ein Baby

Manches Mal mache sie sich aber dennoch ihre Gedanken, so die Hollywood-Schönheit: „Natürlich gibt es Zeiten, in denen ich einen Gerechtigkeitssinn verspüre – wenn etwas gesagt wurde, das nicht wahr ist und ich das Falsche berichtigen möchte. Und dann denke ich mir, soll ich das wirklich tun? Meine Familie kennt die Wahrheit, meine Freunde kennen die Wahrheit.“