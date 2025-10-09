Vorteilswelt
Bewegende Beichte

Jennifer Aniston kämpfte 20 Jahre lang um ein Baby

Society International
09.10.2025 17:00
Jennifer Aniston spricht über ihren jahrelangen Kampf um ein Baby.
Jennifer Aniston spricht über ihren jahrelangen Kampf um ein Baby.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jamie McCarthy)

Jennifer Aniston gilt als der Innbegriff einer erfolgreichen Schauspielerin. Doch wegen ihres Ruhms musste sich die Hollywood-Beauty immer wieder den Vorwurf gefallen lassen, dass ihr Job ihr wichtiger gewesen sei als eine Familie. Und damit räumt die 56-Jährige jetzt in einem Interview auf – mit einer wahrlich bewegenden Beichte.

Als die Ehe von Jennifer Aniston und Brad Pitt 2005 in die Brüche ging, wurde die Schauspielerin zur Frau, die den Mann verlor, weil sie keine Kinder wollte. Ein Klischee, das Aniston bis zum heutigen Tag anhaftet. Doch was keiner wusste: Die mittlerweile 56-Jährige kämpfte still und heimlich 20 Jahre lang um ein Baby.

Aniston verschwieg lange Kampf ums Baby
Im Interview mit „Harper‘s Bazaar“ bricht die ehemalige „Friends“-Schönheit nun über ihren unerfüllten Kinderwunsch ihr Schweigen. „Die Leute kannten meine Geschichte nicht und wussten nicht, was ich in den letzten 20 Jahren durchgemacht hatte, um eine Familie zu gründen. Ich erzähle ihnen ja nicht von meinen gesundheitlichen Problemen.“

Die Ehe von Brad Pitt und Jennifer Aniston scheiterte 2005. Aber nicht, weil sie keine Kinder ...
Die Ehe von Brad Pitt und Jennifer Aniston scheiterte 2005. Aber nicht, weil sie keine Kinder haben wollte, wie die Schauspielerin jetzt anklingen lässt.(Bild: AFP/BORIS HORVAT)

Es sei eine bewusste Entscheidung gewesen, mit ihrem Leidensweg nicht an die Öffentlichkeit zu gehen. „Das geht niemanden etwas an“, erklärt sie nun. 

„Ich bin auch nur ein Mensch“
Doch all die Geschichten in der Presse, die ihre angeblich bewusst gewählte Kinderlosigkeit zum Thema machten, hätten ihre Spuren hinterlassen, fährt Aniston fort.

„Irgendwann kann man es nicht mehr überhören. Dieses Gerede, dass ich kein Baby will, keine Familie, weil ich egoistisch und arbeitswütig bin – das trifft mich“, gibt sie zu. „Ich bin auch nur ein Mensch. Wir sind alle Menschen.“ Immer öfter habe sie sich deshalb gedacht: „Was zur Hölle ...“

Aniston mittlerweile entspannter
Umso älter sie werde, desto weniger habe sie jedoch das Bedürfnis „ein falsches Narrativ zu korrigieren“, räumt Aniston ein. „Die Berichterstattung ist so schnell, sie geht wieder vorbei.“

Jennifer Aniston gibt zu, dass sie mit falschen Behauptungen über sich mittlerweile besser ...
Jennifer Aniston gibt zu, dass sie mit falschen Behauptungen über sich mittlerweile besser umgehen kann.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jamie McCarthy)

Manches Mal mache sie sich aber dennoch ihre Gedanken, so die Hollywood-Schönheit: „Natürlich gibt es Zeiten, in denen ich einen Gerechtigkeitssinn verspüre – wenn etwas gesagt wurde, das nicht wahr ist und ich das Falsche berichtigen möchte. Und dann denke ich mir, soll ich das wirklich tun? Meine Familie kennt die Wahrheit, meine Freunde kennen die Wahrheit.“

Jennifer Aniston war von 2000 bis 2005 mit Brad Pitt verheiratet, danach von 2015 bis 2018 mit Justin Theroux. Mittlerweile soll sie mit Wellness-, Hypnose- und Liebes-Guru Jim Curtis wieder glücklich sein.

