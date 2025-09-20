Aniston schockiert von Witherspoons echtem Namen!

Sie sind seit über 25 Jahren eng befreundet. Doch bei einem „Kennst du mich überhaupt“-Spielchen für den Online-Sender „LADbible“ musste Jennifer Aniston eingestehen, dass sie keine Ahnung hat, wie Reese Witherspoon mit bürgerlichem Namen heißt. Und fassungslos war, als sie diesen erfuhr.
Die beiden „The Morning Show-„Stars hatten gegenseitig den Zweitnamen der anderen raten müssen. Witherspoon gab der „Friends“-Schönheit sogar drei Möglichkeiten zur Auswahl: Jane, Jeanne oder Joan. Die 56-Jährige tippte auf Jane und lag falsch. Witherspoon: „Es ist Jeanne. Ich weiß, es ist verwirrend, aber ich heiße eigentlich Laura Jeanne.“
Wieso dann Reese?
Aniston starrte vollkommen verblüfft aus der Wäsche: „Echt Laura Jeanne? Und wer zum Teufel ist Laura? Wieso heißt du dann Reese?“ Witherspoon klärte ihre Kollegin lachend auf, dass Reese ihr zweiter Mittelname sei: „Ich bin Laura Jeanne Reese, doch ich habe schon als Mädchen Reese als meinen Vornamen benutzt.“
Reese Witherspoon verrät ihren Namen
Aniston verriet daraufhin, dass sie mit Zweitnamen Joanna heißt. Das fand Witherspoon witzig: „Jennifer Joanna…Nennt dich irgendjemand J.J.? Wenn nicht, ab jetzt tu ich es!“
Die beiden Schauspielerinnen hatten sich 2000 zum ersten Mal am Set von „Friends“ getroffen. Witherspoon spielte eine Gastrolle als Jill Greene, die kleine Schwester von Anistons Kultrolle Rachel Greene.“
2023 hatte Aniston in einem Interview mit „Variety“ verraten, wie eng ihre Bindung zu der 49-Jährigen ist: „Es liegt bei uns in der DNA, dass wir Partner geworden sind. Wir sind Freundinnen und habe alle möglichen Herzensbrüche im Leben, Liebe und alles andere miteinander geteilt.“
