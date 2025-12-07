Vorteilswelt
Zeigt Sanduhrfigur

Melissa McCarthy ist so schlank wie nie zuvor!

Society International
07.12.2025 15:13
Melissa McCarthy sorgte an diesem Wochenende gleich zweifach für Aufregung bei ihren Fans!
Melissa McCarthy sorgte an diesem Wochenende gleich zweifach für Aufregung bei ihren Fans!(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Slaven Vlasic)

Da mussten die Fans fast zweimal hinschauen, als Melissa McCarthy am Wochenende ihre neuen Kurven präsentierte. Denn die einstige „Gilmore Girls“-Darstellerin präsentiert sich gerade so schlank wie nie zuvor!

Gleich zwei Auftritte von Melissa McCarthy sorgten an diesem Wochenende für großes Staunen. Am Freitagabend strahlte die ehemalige Sookie-Darstellerin bei der Museum Gala im American Museum of Natural History in einem glitzernden Kleid, am Samstag mischte sie schließlich die US-Kultshow „Saturday Night Live“ auf. 

Fast nicht wiederzuerkennen!
Und beide Male waren die Fans regelrecht sprachlos. Denn die 55-Jährige überraschte mit einer wahren Body-Transformation! Unglaubliche 45 Kilo soll McCarthy zuletzt abgespeckt haben und ist mit ihren neuen Kurven fast nicht wiederzuerkennen.

Melissa McCarthy zog am Freitagabend nicht nur mit ihrem Glitzerkleid die Blicke auf sich, ...
Melissa McCarthy zog am Freitagabend nicht nur mit ihrem Glitzerkleid die Blicke auf sich, sondern auch mit ihrer Sanduhrfigur.(Bild: AP/Evan Agostini)

Die Fans jedenfalls feierten den neuen Look von McCarthy. „Melissa McCarthy schaut SO GUT aus!!!“, jubelte ein Fan auf Social Media. Ein anderer konnte dem nur zustimmen. „Ich bin wirklich sehr beeindruckt über Melissa McCarthys Abnehm-Prozess.“

Und noch einer jubelte: „Ich kann gar nicht glauben, wie viel Gewicht sie verloren hat!“ Und noch einer unterstrich: „Was wir heute Abend nicht tun werden, ist, uns über Melissa McCarthys Figur lustig zu machen. Sie schaut einfach großartig aus. Also lasst sie in Ruhe!“

Dank Ozempic so schlank?
Bereits zum sechsten Mal durfte McCarthy am Samstagabend durch „Saturday Night Live“ führen. Für ihren Auftritt hatte sich die Schauspielerin für einen schwarzen Samtjumpsuit mit Glitzerdetails entschieden, der ihre Sanduhrfigur perfekt in Szene setzte. 

Hier können Sie sich den Auftritt von Melissa McCarthy bei „Saturday Night Live“ anschauen:

Spekulationen, sie habe dank Ozempic mehr als 40 Kilo abgenommen, kommentierte McCarthy bislang nicht. Die Schauspielerin hatte aber schon früher mit ihren Abnehm-Erfolgen für Schlagzeilen gesorgt. Und in einem Interview aus dem Jahr 2019 zugegeben, dass sie „wahrscheinlich mein Leben lang auf und ab schwanken“ werde.

Lesen Sie auch:
Amy Schumer begeistert ihre Fans mit ihrer neuen, schlanken Figur. Aber ein Detail sorgt gerade ...
Pics sorgen für Wirbel
Amy Schumer: Schlank, sexy – und wieder Single?
01.12.2025
Babyöl und Alufolie
Melissa McCarthy gesteht Jugendblödsinn
28.04.2023

Ihr ginge es aber vor allem darum, sich wohlzufühlen und nicht darum, welche Zahl auf der Waage stehe, erklärte die Schauspielerin damals. Momentan scheint es jedenfalls so, als fühle sie sich mit ihren neuen Kurven nicht nur wohl, sondern auch verdammt sexy – und das finden auch die Fans richtig super!

