Fans gerührt: „Wetten, dass wir Thommy vermissen!“

„Das war Familienfernsehen! Danke dafür!“

Und auch auf X zeigten sich die Fans sichtlich bewegt von Gottschalks TV-Abschied. Viele bedankten sich für die zahlreichen Stunden, in denen Gottschalk für Unterhaltung gesorgt hatte. „Egal, ob man Thomas Gottschalk nun mag oder nicht. Er war Jahrzehnte im TV zu sehen. Ich bin Jahrgang 1982 und er gehörte halt lange zum Familien-Abend der 90er dazu. Samstag bei ,Wetten, dass..?'“, hieß es da.