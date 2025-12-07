Fans gerührt: „Wetten, dass wir Thommy vermissen!“

Am Samstagabend, kurz nach 22 Uhr, war es so weit: Thomas Gottschalk hat sich von der TV-Bühne verabschiedet. Es war ein Ende voller Emotionen, das die Fans mit Tränen in den Augen zurückließ.
„Es gibt einen gewissen Punkt, wo man sagt, jetzt hat die Öffentlichkeit nichts mehr mit einem zu tun. Rote Teppiche und so weiter – kein Thema mehr“, sagte Gottschalk am Samstagabend in „Denn sie wissen nicht, was passiert“.
Gottschalk verabschiedete sich unter tosendem Applaus
Um 22.15 Uhr verabschiedete sich der Moderator knapp, aber herzlich von seinen Mitspielern. Zum 70er-Jahre-Hit „Rockin All Over the World“ von Status Quo schritt die TV-Legende zwischen den Zuschauerreihen in Richtung Ausgang. Seine Frau Karina nahm ihn mit einem Kuss in Empfang.
Es ist das Ende einer Ära. Immerhin hat Thomas Gottschalk mehr als 50 Jahre lang sein Publikum unterhalten. Zum Abschied wurden viele Fans des Entertainers auch sentimental. „Wetten, dass wir Tommy vermissen!“, hieß es auf einem Schild, das jemand im Publikum in die Höhe hielt.
„Das war Familienfernsehen! Danke dafür!“
Und auch auf X zeigten sich die Fans sichtlich bewegt von Gottschalks TV-Abschied. Viele bedankten sich für die zahlreichen Stunden, in denen Gottschalk für Unterhaltung gesorgt hatte. „Egal, ob man Thomas Gottschalk nun mag oder nicht. Er war Jahrzehnte im TV zu sehen. Ich bin Jahrgang 1982 und er gehörte halt lange zum Familien-Abend der 90er dazu. Samstag bei ,Wetten, dass..?'“, hieß es da.
Oder: „Unzählige Samstagabende mit der Familie auf der Couch vor dem Fernseher verbracht, gelacht und mitgefiebert. Unvergessliche Auftritte von Stars. Ich denke da nur an Michael Jackson! Das war Familienfersehen! Danke dafür!“
„Das ist die traurigste Sendung, die ich jemals gesehen habe“, schrieb ein anderer Zuschauer auf X. „Es ist so schade, heute Gottschalk zum letzten Mal zu sehen.“ Und noch einer meinte: „Macht mich richtig emotional heute.“ Ein anderer schrieb kurz und knapp: „Ohne Thomas Gottschalk ist die Samstagabendunterhaltung endgültig tot.“
„Das Ende einer TV-Show-Zeit, die nie wiederkommt“
„Sein TV Abschied heute hat ALLE echt berührt! Völlig verständlich, wenn Mike Krüger den Faden verloren hat. Das Ende einer TV-Show-Zeit, die nie wiederkommt … wie so vieles andere Verlorene. Alles Gute Thommy, wir drücken dir alle die Daumen. Take care. Danke!“, zeigte sich ein Fan sichtlich berührt.
Zwar scherzte und lachte Gottschalk, doch gleichzeitig wirkte der Entertainer manches Mal auch ruhiger, als man es von ihm gewohnt war. Eine Tatsache, der den Fans nicht entging. „Es tut etwas weh, Gottschalk so zu sehen. Auch wenn man weiß, was jetzt los ist“, kommentierte ein Fan.
„Der richtige Zeitpunkt“
Jauch hatte Gottschalk zuvor im Zweiergespräch vor laufender Kamera gefragt, wie er sich sein neues Leben vorstelle: ob nun tatsächlich der Instagram-Account geschlossen und er in keiner Sendung mehr zu sehen sein werde.
„Du willst abtauchen, man wird Dich in dieser klassischen Öffentlichkeit nicht mehr sehen, und das willst Du auch so?“, fragte Jauch. „Ja“, antwortete Gottschalk, und fügte an: „Das mit 75 ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, wo man sagt, ich ziehe mich zurück.“
Er fühle sich „ausgezeichnet“, sagte der frühere „Wetten, dass..?“-Moderator. „Es geht mir gut, und ich freue mich auf die Rente.“ Er berichtete Jauch auch von regelmäßigen Untersuchungen, die er aufgrund seiner Krebserkrankung habe.
Dieser wollte wissen, ob dabei geschaut werde, ob sich womöglich wieder etwas „gebildet“ habe. „Das ist genau der Punkt“, sagte Gottschalk. Er sagte aber auch: „Ich hoffe, dass es nicht passiert und er gehe auch davon aus, dass es nicht passieren wird.“ Daraufhin gab es großen Applaus im Studio.
Klicken Sie sich hier durch die besten Bilder von Thomas Gottschalks TV-Abschied:
„Macht euch bitte keine Sorgen“
Gottschalk hatte vergangenen Sonntag seine Krebserkrankung bekannt gemacht. In der Früh hatte sich der Entertainer mit einer Videobotschaft an seine Fans gewandt.
„Macht euch um mich bitte keine Sorgen“, sagte er in dem auf Instagram veröffentlichten Beitrag. „Ihr wisst, dass ich die Dinge positiv angehe. Das tue ich auch in diesem Falle.“
Gottschalk ist einer der erfolgreichsten Showmaster in der Geschichte der deutschen TV-Unterhaltung. Er steht in der Tradition von Bildschirm-Legenden wie Rudi Carrell (1934-2006), Hans Rosenthal (1925-1987), Joachim Fuchsberger (1927-2014) und Hans-Joachim Kulenkampff (1921-1998). Mit „Wetten, dass..?“ im ZDF schaffte er es, Millionen Menschen vor den Fernsehgeräten zu versammeln – und wurde zur Fernsehikone.
