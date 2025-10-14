Ex-Skistar verkündet Baby-News im Bademantel

Tina Weirather erwartet ihr zweites Kind, das verriet die 36-jährige Liechtensteinerin im Rahmen einer außergewöhnlichen Pressekonferenz.
Comedian Michael Schweizer, Ex-Skistar Marc Berthod und eben Tina Weirather baten zur Pressekonferenz, um über ihren „Podcast am Pistenrand“ zu informieren. Alle drei sitzen sie im Bademantel auf der Bühne und sprechen über die anstehende Weltcup-Saison. Die Situation erscheint skurril, aber der Podcast ist laut eigenen Angaben der erfolgreichste der Schweiz.
„Das zweite Baby ist unterwegs!“
Irgendwann rückt Tina, die Tochter von ÖSV-Abfahrer Harti Weirather und Hanni Wenzel dann heraus mit den Baby-News. „Ich habe da noch ein Highlight“, grinst die 222-fache Weltcupläuferin. „Das zweite Baby ist unterwegs!“ Schon Mitte März soll es so weit sein. „Deswegen werde ich ab dann eine Vertretung haben“, so Weirather, die auch als TV-Expertin für das Schweizer Fernsehen tätig ist, weiter. Wer an ihrer Stelle dann vor dem Mikrofon sitzen wird, lässt sie allerdings offen.
