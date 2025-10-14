Ex-Skistar verkündet Baby-News im Bademantel

„Das zweite Baby ist unterwegs!“

Irgendwann rückt Tina, die Tochter von ÖSV-Abfahrer Harti Weirather und Hanni Wenzel dann heraus mit den Baby-News. „Ich habe da noch ein Highlight“, grinst die 222-fache Weltcupläuferin. „Das zweite Baby ist unterwegs!“ Schon Mitte März soll es so weit sein. „Deswegen werde ich ab dann eine Vertretung haben“, so Weirather, die auch als TV-Expertin für das Schweizer Fernsehen tätig ist, weiter. Wer an ihrer Stelle dann vor dem Mikrofon sitzen wird, lässt sie allerdings offen.