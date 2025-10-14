Drei Hühner reisten im Luxusabteil der S-Bahn mit

„Einfach nicht nachmachen. Danke“

Die Deutsche Bahn nahm den Vorfall offenbar mit Humor. In den sozialen Netzwerken veröffentlichte sie ein Foto der drei tierischen Fahrgäste mit der Bildunterschrift: „Immerhin keine gekochten Eier im Zug“. Trotzdem richtete die Deutsche Bahn auch ernste Worte an ihre Instagram-Fangemeinde: „Sieht lustig aus, aber leider war für Huhn und alle anderen die Fahrt hiermit zu Ende – weil wir die Hühner in sichere Obhut und den Zug in die Reinigung bringen mussten. Einfach nicht nachmachen. Danke.“