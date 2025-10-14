Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gackernde Fahrgäste

Drei Hühner reisten im Luxusabteil der S-Bahn mit

Ausland
14.10.2025 16:59
Drei Hühner fuhren Erste Klasse in der S-Bahn. (Symbolbild)
Drei Hühner fuhren Erste Klasse in der S-Bahn. (Symbolbild)(Bild: Amelia - stock.adobe.com)

Ungewöhnliche Fahrgäste hatte eine S-Bahn in Deutschland. Dort fuhren nämlich im Erste-Klasse-Abteil drei Hühner mit. Immerhin reisten die Hennen gemütlich, das Abteil war mit Stroh und Erde ausgelegt. Die Polizei ermittelt nun.

0 Kommentare

Die S6 war von Essen nach Köln unterwegs  – irgendwo auf dieser Strecke verwandelten Unbekannte die Bahn in einen fahrenden Hühnerstall. Bemerkt wurden die gackernden Fahrgäste vom Lokführer erst bei der Endstation, wie die Zeitung „Der Spiegel“ berichtet.

Der Lokführer meldete den wohl nicht ganz alltäglichen Fund. Daraufhin rückten Polizei, Feuerwehr und die Tierrettung an, um die drei gefiederten Fahrgäste des Zuges zu verweisen. Die Bahn konnte danach allerdings nicht gleich weiterfahren. Der Zug war mit Hühnermist verpestet und musste erst einmal gründlich gereinigt werden.

Die Deutsche Bahn teilte ein Foto der unerwünschten Fahrgäste:

„Einfach nicht nachmachen. Danke“
Die Deutsche Bahn nahm den Vorfall offenbar mit Humor. In den sozialen Netzwerken veröffentlichte sie ein Foto der drei tierischen Fahrgäste mit der Bildunterschrift: „Immerhin keine gekochten Eier im Zug“. Trotzdem richtete die Deutsche Bahn auch ernste Worte an ihre Instagram-Fangemeinde: „Sieht lustig aus, aber leider war für Huhn und alle anderen die Fahrt hiermit zu Ende – weil wir die Hühner in sichere Obhut und den Zug in die Reinigung bringen mussten. Einfach nicht nachmachen. Danke.“

Lesen Sie auch:
200 bis 300 Hennen werden in Kopfing verschenkt.
Nicht mehr profitabel
Hühner-Tinder könnte Tiere vor Schlachthof retten
21.09.2025

Laut Polizei sind die drei Hühner jetzt bei der Tierrettung Köln – denn man weiß nicht, wem die Tiere gehören. Die Polizei erstattete Anzeige gegen unbekannt und ermittelt nun. Wer in Deutschland Tiere im Zug transportiert, begeht eine „Ordnungswidrigkeit wegen Verunreinigung von Bahnanlagen“.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf