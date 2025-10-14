Fix: Schröder verlässt Bullen Richtung Gladbach

Jetzt ist es offiziell: Der FC Red Bull Salzburg und Sport-Geschäftsführer Rouven Schröder haben ihre Zusammenarbeit beendet. Der 49-Jährige verlässt die Mozartstadt und heuert beim deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach an.
Die „Krone“ hatte bereits mehrfach darüber berichtet, seit Dienstag ist der Wechsel in trockenen Tüchern: Die „Ehe“ zwischen Rouven Schröder und Österreichs Fußball-Vizemeister wurde nach zehneinhalb Monaten geschieden.
Der 49-jährige Deutsche verlässt den einstigen Abo-Champion und heuert wie erwartet in seiner Heimat beim fünffachen Deutschen Meister Borussia Mönchengladbach (zuletzt 1977) an.
„Wir waren doch recht überrascht, als wir kurzfristig von Rouvens Wechselwunsch erfahren haben. Letztendlich haben wir dem aber zugestimmt, auch wenn der Zeitpunkt für den FC Red Bull Salzburg keinesfalls optimal ist. Wir bedanken uns bei Rouven für seinen Einsatz und wünschen ihm alles Gute auf seinem weiteren Karriereweg“, erklärte Salzburgs kaufmännischer Geschäftsführer Stephan Reiter in einem Klubstatement.
Schröders Abgang ist einer mit einem fahlen Beigeschmack. Der 49-Jährige kam erst im Dezember 2024 von den Rasenballern aus Leipzig an die Salzach und kündigte an, langfristig bleiben zu wollen. Auch betonte er stets, nur Spieler in Salzburg sehen zu wollen, die sich zu hundert Prozent mit dem Verein identifizieren können.
Schlussendlich stellte sich heraus, dass er mit der Identifikation selbst nicht so genau nahm. Dabei informierte er die Verantwortlichen nicht direkt über seinen Wechselwunsch. Dies erledigten die Borussia-Bosse für ihn.
Wer die Nachfolge Schröders in Salzburg antreten wird, ist noch unklar.
