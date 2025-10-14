Fix: Schröder verlässt Bullen Richtung Gladbach

„Wir waren doch recht überrascht, als wir kurzfristig von Rouvens Wechselwunsch erfahren haben. Letztendlich haben wir dem aber zugestimmt, auch wenn der Zeitpunkt für den FC Red Bull Salzburg keinesfalls optimal ist. Wir bedanken uns bei Rouven für seinen Einsatz und wünschen ihm alles Gute auf seinem weiteren Karriereweg“, erklärte Salzburgs kaufmännischer Geschäftsführer Stephan Reiter in einem Klubstatement.