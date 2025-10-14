Vorteilswelt
ÖFB-Hiobsbotschaft

Kreuzband-„Fluch“: Auch Höbinger fällt lange aus

Frauenfußball
14.10.2025 16:53
Marie-Therese Höbinger
Marie-Therese Höbinger(Bild: ÖFB/Paul Gruber)

Die österreichische Teamspielerin Marie-Therese Höbinger hat sich wie befürchtet schwer verletzt: Eine Untersuchung ergab eine Verletzung des vorderen Kreuzbandes, gab ihr Klub Liverpool am Dienstag bekannt. 

Die 24-jährige Mittelfeldspielerin wird in den nächsten Tagen operiert. Höbinger hatte am Sonntag bei der 1:2-Heimniederlage gegen Manchester City in der 26. Minute humpelnd und unter Tränen den Platz verlassen.

Nächste Hiobsbotschaft für Schriebl
Für ÖFB-Teamchef Alexander Schriebl ist es die nächste Hiobsbotschaft im Hinblick auf die beiden Play-off-Partien der Nations League gegen Tschechien am 24. und 28. Oktober. Wegen Kreuzbandrissen fallen schon Sarah Zadrazil, Barbara Dunst (beide Bayern München) und Lilli Purtscheller (Essen) aus.

