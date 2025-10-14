Drei Verletzte beim „Schlichten“ von Hundekampf

Schon wieder gab's eine Hundeattacke in Oberösterreich. Dieses Mal im Innviertel, wo ein Pitbull auf einen Australien-Shepard losgegangen war. Die Besitzerin und zwei Angehörige gerieten mitten in den Hundekampf und wurden beim Trennen der Tiere auch verletzt.
Das Frauchen (35) eines Australian Shepherd fand sich vor einem Gasthaus im Heimatort Feldkirchen bei Mattighofen mitten in einem Hundekampf wieder, als ihr Tier von einem Pitbull attackiert wurde.
Dieser war plötzlich aus der Garage des Nachbarhauses auf sie zugelaufen, währenddessen das 61-jährige Herrchen gerade Dinge im Kofferraum verlud und dabei seinen Hund nicht angeleint hatte. Die 45-Jährige versuchte, die Tiere zu trennen. Auch ihr 35-jähriger Freund und ihr Vater (61), die in der Nähe waren und den Tumult mitbekamen, eilten zu Hilfe.
Anzeigen gegen Hundehalter
„Nach kurzem Kampf konnten die zwei Männer schließlich die Attacke des Hundes beenden“, heißt es bei der Polizei. Das Frauchen des Australian Shepherds kam mit Abschürfungen davon, ihr Freund wurde in den Unterarm gebissen, und ihr Vater erlitt Blessuren am Knie, Daumen und Auge. Es gibt Anzeigen gegen den Hundehalter, die Gemeinde muss jetzt nach dem Hundehaltegesetz vorgehen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.