Drei Verletzte beim „Schlichten“ von Hundekampf

Anzeigen gegen Hundehalter

„Nach kurzem Kampf konnten die zwei Männer schließlich die Attacke des Hundes beenden“, heißt es bei der Polizei. Das Frauchen des Australian Shepherds kam mit Abschürfungen davon, ihr Freund wurde in den Unterarm gebissen, und ihr Vater erlitt Blessuren am Knie, Daumen und Auge. Es gibt Anzeigen gegen den Hundehalter, die Gemeinde muss jetzt nach dem Hundehaltegesetz vorgehen.