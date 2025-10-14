Berüchtigte Skiflug-Schanze wird jetzt umgebaut

Dieser Umbau könnte den aktuellen (offiziellen) Skiflug-Weltrekord pulverisieren. Die slowenische Regierung hat Mittel für eine Erweiterung der Schanze in Planica freigegeben. Damit könnten schon bald Sprünge auf bis zu 270 Meter möglich werden.
Bis November 2027 soll die Erweiterung der jetzt schon großen Schanze in Planica abgeschlossen sein. Etwa 2,69 Millionen Euro werden für den Umbau fällig – die slowenische Regierung hat nun entsprechende Fördermittel freigegeben.
Ein „ungültiger“ Rekord
Dabei wurde der derzeitige offizielle Skiflug-Weltrekord erst im März auf der aktuellen Schanze aufgestellt. Lokalmatador Domen Prevc segelte dabei auf 254,5 Meter. Nach dem Umbau sollen auch Sprünge auf bis zu 270 Meter möglich sein.
Der inoffizielle Weltrekord liegt übrigens bei 291 Metern. Gehalten wird er vom Japaner Ryoyu Kobayashi, der ihn im April 2024 auf einer inoffiziellen, temporären Schanze in Island aufgestellt hat.
