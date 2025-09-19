Lange Wartezeiten wegen (Kassen-)Ärztemangel

Mix aus Ursachen

Die Ursachen sehen die Studienautoren einerseits in der zu geringen Zahl an Kassenärzten. Zum anderen aber auch in regionalen Unterschieden. In ländlicheren Regionen, die keine so hohe Bevölkerungsdichte aufweisen, herrsche generell ein Mangel an Kassenärzten. „Junge Medizinerinnen und Mediziner scheuen oft die Praxisgründung dort, wo Infrastruktur, Verdienstmöglichkeiten und Lebensqualität eingeschränkt sind“, heißt es. Auch der demografische Wandel verschärft das Problem – die Bevölkerung wächst und altert und hat daher häufigeren Facharztbedarf.