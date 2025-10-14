Misolic in der ersten Stockholm-Runde chancenlos

Ex-Skistar verkündet Baby-News im Bademantel
Für Filip Misolic war beim ATP250-Tennisturnier in Stockholm gleich zum Auftakt Endstation. Der Steirer, der sich über die Qualifikation in den Hauptbewerb gekämpft hatte, verlor am Dienstag gegen den Polen Kamil Majchrzak 2:6, 2:6.
Für die Nummer 95 der Weltrangliste war es das fünfte Erstrunden-Out in Folge. Bereits am Montag hatte sich Sebastian Ofner in Stockholm ebenfalls in der ersten Runde mit seiner neunten Niederlage en suite verabschiedet.
Für Misolic und Ofner geht es nächste Woche beim Wiener Erste Bank Open weiter, für das beide eine Wildcard erhalten haben.
