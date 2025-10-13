Vorteilswelt
Jubeltage der „Zwerge“

Selbst die Färöer dürfen noch von der WM träumen

Fußball International
13.10.2025 15:02
(Bild: EPA/GEORGIOS KEFALAS)

Die Jubeltage der Fußballzwerge! Usbekistan ist bereits dabei, ebenso Neuseeland sowie Jordanien – und schon am Montagabend könnte Kap Verde hinzukommen. Auch Curacao ist auf einem sehr guten Weg. Und selbst die Färöer dürfen nach der 2:1-Sensation gegen Tschechien noch von der WM träumen. Österreich weiß seit 35 Jahren um die Stärken der Färöer.

0 Kommentare

Das 2:1 gegen Tschechien bedeutete nach dem 1:0 gegen Gibraltar und dem 4:0 gegen Montenegro bereits den dritten Quali-Sieg in Folge. Mit zwölf Punkten liegt das Team aus dem 55.000-Einwohner-Land in der Tabelle auf Platz drei und nur noch einen Zähler hinter den auf dem Play-off-Platz liegenden Tschechen.

Österreich weiß seit dem 12. September 1990 und dem 0:1 in Landskrona um die Stärken der Färöer Inseln. Heinz Palme, damals Teammanager und Pressesprecher, erinnert sich zurück: „Im Vorfeld sprach Toni Polster von mindestens zehn Toren für Österreich. Alle unterschätzen die Färöer, die in der EM-Qualifikation damals überhaupt ihr allererstes Bewerbsspiel bestritten. Es war für alle klar, dass wir gegen eine fischende, tischlernde, brotbackende und zipfelmützige Amateurspielertruppe locker gewinnen werden.“

Jens Martin Knudsen, der Torhüter mit der Zipfelmütze, brachte 1990 Österreich zur Verzweiflung.
Jens Martin Knudsen, der Torhüter mit der Zipfelmütze, brachte 1990 Österreich zur Verzweiflung.(Bild: GEPA)

„Verlieren? Hier?“
Trotzdem fragte der damals noch junge Standard-Sportjournalist Christian Hackl bei der Pressekonferenz vor dem Spiel: „Was passiert, wenn wir hier verlieren.“ Antwort des fassungslosen Josef Hickersberger: „Verlieren? Hier?“ Auch Palme schmunzelte wie alle im Saal. Zumal er sich dann das Training der Färöer anschaute: „Ich habe noch nie eine so schlechte Nationalmannschaft gesehen.“ Einen Tag darauf traute er seinen Augen nicht: „Plötzlich waren die Schlechten auf der anderen Seite. Und die Färöer wurden von Minute zu Minute stärker.“

Torkil Nielsen traf in Landskrona zum 1:0-Goldtor gegen Österreich.
Torkil Nielsen traf in Landskrona zum 1:0-Goldtor gegen Österreich.(Bild: GEPA)

Ein Holzhändler und Schachspieler traf zum Sieg
In der 62. Minute traf Torkil Nielsen, ein Holzhändler und Schachspieler, mit einem präzisen Linksschuss zum 1:0. 15 Minuten vor Spielschluss war die Auslosung der Spieler, die nach Spielende zur Dopingkontrolle müssen. Palme ging mit dem Teamarzt der Färöer in den Kabinengang: „Der gute Mann war ganz außer sich vor Aufregung. Ich beruhigte ihn. Herr Doktor, ihr habt den Sieg, da gibt es keinen Zweifel. Unsere Mannschaft kann heute noch drei Stunden spielen und wird kein Tor machen. Leider.“ In Folge trat Teamchef Josef Hickersberger zurück.

Toni Polster und Andi Herzog konnte es nicht fassen.
Toni Polster und Andi Herzog konnte es nicht fassen.(Bild: GEPA)

„Die Färöer gaben Österreich einen Walzer“
Die Siegermannschaft der Färöer wurde nach ihrer Heimkehr von etwa 20.000 Menschen begrüßt, fast die Hälfte der Bevölkerung. Für das historische Ereignis wurde eine eigene Hymne gedichtet: „Die Färöer gaben Österreich einen Walzer, den hörte man von Wien bis Mikladalur.“ So beginnt eine Hymne der Färinger auf das denkwürdige Spiel. Diese Hymne erklingt bei jedem Länderspiel, sie gipfelt im Refrain: „Die Flagge rot und blau und weiß, weht frei um die weite Welt. Die Berge und das Volk, stolz stehen sie da, David stürzte Goliath, David stürzte Goliath. Vorwärts, vorwärts Färöer!“

„Das erleben wir im Fußball immer wieder“
Fazit von Palme: „Uns hat an diesem Tag völlig die Passion gefehlt, während der Gegner mit aller Leidenschaft gespielt hat, über sich hinausgewachsen ist. Aber das erleben wir ja im Fußball immer wieder. Die eine Mannschaft unterschätzt den Gegner massiv, tritt arrogant auf und bekommt dann die Rechnung serviert. Ohne Passion geht es im Sport einfach nicht. 1990 kamen aber auch noch andere Faktoren dazu. Vor der WM herrschte damals in Österreich grenzenlose Euphorie. Dann schieden wir in Italien nach der Vorrunde aus. Aus diesem Tief kamen wir danach nicht mehr hinaus. Plötzlich sackst du ab und findest kein Mittel mehr, das Tief zu überwinden.“

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
