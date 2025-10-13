Vorteilswelt
„Sind weg!“

Die XXL-Brüste? Victoria Beckham packt aus!

Society International
13.10.2025 16:00
Ihr WAG-Image legte Victoria Beckham ab, als sie als Designerin ernst genommen werden wollte.
Ihr WAG-Image legte Victoria Beckham ab, als sie als Designerin ernst genommen werden wollte.(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/LEON NEAL APA/Adrian Dennis)

In den 1990ern waren sie ihr Markenzeichen – jetzt spricht Victoria Beckham (51) ganz offen darüber, warum sie sich von ihren legendären Brustimplantaten verabschiedet hat. „Ich weiß nicht, wo die Dinger geblieben sind, aber sie sind weg“, sagte sie der britischen Zeitung „The Sun“.

Auslöser für die Implantat-Entfernung sei damals der Mode-Guru Roland Mouret gewesen. Der französische Designer habe laut Victoria großen Einfluss auf ihre Entscheidung gehabt. „Er war ehrlich, manchmal brutal. Aber er half mir, einfach ich selbst zu sein – und nicht diese künstliche Figur, die ich glaubte, sein zu müssen.“

Nur ein Pop-Püppchen?
Beckham erklärt weiter, dass sie damals unbedingt ernst genommen werden wollte – nicht als Pop-Püppchen, sondern als Designerin. 2008 gründete sie ihr eigenes Mode-Label – der Beginn ihrer zweiten Karriere.

Victoria Beckham war einst üppiger – doch die Begegnung mit dem französischen Roland Mouret ließ ...
Victoria Beckham war einst üppiger – doch die Begegnung mit dem französischen Roland Mouret ließ sie den Style überdenken.(Bild: APA/ APA/AFP/LEON NEAL)

Glitzer-Tops und XXL-Brüste
Im neuen Netflix-Dokuformat „Victoria Beckham“ blickt sie auf ihre wilden 2000er zurück – mit knappen Outfits, Glitzer-Tops und XXL-Brüste. Heute lacht sie über die Zeit: „Ich habe so lange nach meinem Platz gesucht. Vielleicht habe ich mich deshalb so angezogen. Viel Fake-Tan, viel Drama – aber hey, das war ich!“

WAGs

Der Ausdruck WAGs steht für Wives And Girlfriends (Ehefrauen und Freundinnen) und meint die Lebenspartnerinnen von prominenten Fußballern.

Und wer erinnert sich nicht an den legendären WAG-Sommer 2006, als die Spielerfrauen bei der Fußball-WM in Deutschland für Schlagzeilen sorgten?

Lesen Sie auch:
Victoria Beckham spricht in ihrer Netflix-Doku erstmals ganz offen über ihre Essstörung.
„Sehr gut im Lügen“
Victoria Beckham spricht erstmals über Essstörung
09.10.2025
Premiere in London
Harper Beckham stahl Mama Victoria fast die Show
09.10.2025

„Ich hatte große Brüste, große Haare – und wir haben’s gefeiert!“, so Beckham lachend. Heute steht fest: Die Brüste sind weg, aber das Selbstbewusstsein ist größer denn je.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
