Die XXL-Brüste? Victoria Beckham packt aus!

Auslöser für die Implantat-Entfernung sei damals der Mode-Guru Roland Mouret gewesen. Der französische Designer habe laut Victoria großen Einfluss auf ihre Entscheidung gehabt. „Er war ehrlich, manchmal brutal. Aber er half mir, einfach ich selbst zu sein – und nicht diese künstliche Figur, die ich glaubte, sein zu müssen.“