Victoria Beckham spricht erstmals über Essstörung

Also habe sie versucht, dies über einen Bereich, von dem sie glaubte, ihn noch in der Hand zu haben, auszugleichen – ihr Aussehen. „Ich konnte es mit Kleidung kontrollieren, ich konnte mein Gewicht kontrollieren und ich kontrollierte es auf eine extrem ungesunde Weise“, gibt sie erstmals offen zu.

Essstörung verheimlicht

Und sie habe alles dafür gegeben, dass es niemand herausfindet, führt Victoria weiter aus. „Wenn man eine Essstörung hat, wird man sehr gut im Lügen, und ich war nie ehrlich darüber gegenüber meinen Eltern. Ich habe nie öffentlich darüber gesprochen.“