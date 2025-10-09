Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Premiere in London

Harper Beckham stahl Mama Victoria fast die Show

Society International
09.10.2025 09:08
Harper Beckham sah bei der Premiere der Doku „Victoria Beckham“ einfach zauberhaft aus.
Harper Beckham sah bei der Premiere der Doku „Victoria Beckham“ einfach zauberhaft aus.(Bild: Scott A Garfitt / AP / picturedesk.com)

Die Beckhams feiern Victoria: Am Mittwochabend fand in London die Premiere der Netflix-Doku „Victoria Beckham“ statt. Und eine überstrahlte dabei alle: Nesthäkchen Harper Beckham!

0 Kommentare

Eigentlich sollte es am Mittwochabend ja um Victoria Beckham gehen. Doch beim Auftritt der Familie am roten Teppich zog auch das Beckham-Nesthäkchen Harper alle Blicke auf sich.

Harper war wahrer Hingucker
Denn mittlerweile ist die süße Harper zu einem hübschen Teenager herangewachsen, der von Auftritt zu Auftritt immer noch schöner zu werden scheint. So auch beim Premerien-Abend der Netflix-Doku „Victoria Beckham“, an dem sie vor allem mit ihrer Natürlichkeit punkten konnte, aber auch mit ihrem tollen Look.

Victorai Beckham feierte mit ihrem Mann David und ihren Kindern die Premiere ihrer Netflix-Doku.
Victorai Beckham feierte mit ihrem Mann David und ihren Kindern die Premiere ihrer Netflix-Doku.(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Denn im Gegensatz zu Mama Victoria, die ganz in Weiß gekommen war, war die 14-Jährige in eine tolle, schulterfreie Robe in Schwarz geschlüpft. Dass auch Papa David beim Anblick seiner schönen Tochter fast vor Stolz platzte, war nicht zu übersehen.

Victoria Beckham trug am Premieren-Abend Weiß.
Victoria Beckham trug am Premieren-Abend Weiß.(Bild: APA/Scott A Garfitt/Invision/AP)
Victoria und David Beckham
Victoria und David Beckham(Bild: EPA/NEIL HALL)

Ex-Spice-Girls gratulierten
Doch nicht nur die Beckhams waren gekommen, um die Designerin gebührend zu feiern. Auch Victorias Ex-Bandkolleginnen Geri Horner, Melanie Chisholm und Emma Bunton wollten sich diesen besonderen Abend nicht entgehen lassen.

Im Anschluss an die Premiere ging es für die Beckhams und weitere Gäste wie Eva Longoria oder das österreichische Topmodel Nadine Leopold mit einer glamourösen Afterparty im Mayfair-Club 5 Hertford Street weiter, wie die „Daily Mail“ berichtete.

Mel C und ...
Mel C und ...(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Emma Bunton, die ihren Sohn mitgebracht hatte, kamen zur Doku-Premiere von Ex-Spice-Girl ...
Emma Bunton, die ihren Sohn mitgebracht hatte, kamen zur Doku-Premiere von Ex-Spice-Girl Victoria Beckham.(Bild: EPA/NEIL HALL)
Auch Eva Longoria war gekommen, um ihrer Freundin Victoria Beckham zu gratulieren.
Auch Eva Longoria war gekommen, um ihrer Freundin Victoria Beckham zu gratulieren.(Bild: EPA/NEIL HALL)

Brooklyn und seine Nicola fehlten
Doch der glanzvolle Abend hatte auch einen wehmütigen Beigeschmack. Denn während bei der Premiere zu David Beckhams Doku vor zwei Jahren noch Brooklyn und seine Ehefrau Nicola Peltz dabeigewesen waren, fehlten die beiden dieses Mal. Schon seit Monaten gibt es ja Gerüchte um Spannungen zwischen der Familie und dem jungen Ehepaar.

Dennoch ließ es sich Victoria am Mittwoch nicht nehmen, auch ihrem Ältesten in ihrer Rede ihren Dank auszusprechen. Ehemann David dankte sie dafür, dass er sie überzeugt, wenn nicht sogar gezwungen habe, die Dokumentation zu machen.

Lesen Sie auch:
Victoria Beckham bei der Paris Fashion Week – doch Sohn Brooklyn fehlt erneut.
„Hart für Mutter“
Victoria Beckham deutet Schmerz um Brooklyn an!
05.10.2025
Antrag nach 3 Monaten
Peltz-Beckhams forever! Brooklyn wusste es sofort
02.06.2025

Auch ihren Kindern dankte sie: „Brooklyn, Romeo, Cruz, Harper und David. Oh nein, er ist kein Kind mehr.“ Es folgte ein bemerkenswertes Geständnis: „Dieser Prozess hat mich erkennen lassen, dass ich genug bin.“ Mit zitternder Stimme fügte sie hinzu: „Dieser Prozess hat mich wirklich gezwungen, über meine Reise nachzudenken, und es war emotional. Es war ein Jahr intensiver Therapie, und es hat mir viel klargemacht.“

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
135.989 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
135.275 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
127.375 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1635 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1312 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1157 mal kommentiert
Mehr Society International
Beatles-Filme
Saoirse Ronan wird Linda McCartney spielen
Premiere in London
Harper Beckham stahl Mama Victoria fast die Show
Podcast als Ablenkung
Taylor Swift verrät: So lief Kelces Heiratsantrag
Unfall auf Highway
Gene Simmons: „Schlechter Fahrer“ – bin aber OK
Videobotschaft an Fans
Country-Legende Dolly Parton: „Bin noch nicht tot“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf