Nächtlicher Einsatz: Bergsteiger saßen im Dunkeln

Die Bergrettung wurde zu einem Mann (39) und einer 29-jährigen Frau gerufen. Sie waren am Sonntag gegen 19.45 Uhr auf der Hochalmspitze auf einer Seehöhe von 2560 Metern unterwegs und wollten absteigen. Als die Dunkelheit einbrach, konnten sie nicht mehr weiter und setzten den Notruf ab.