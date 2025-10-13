Grenze erreicht! Gesundheit wichtiger als Fußball

Fragt man die künstliche Intelligenz zum Thema Überbelastung im Fußball, spuckt sie folgendes aus: „Sie führt zu Verletzungen und chronischen Problemen, die oft die untere Extremität betreffen und durch zu hohe Trainingsintensität, mangelnde Regeneration oder einseitige Belastung entstehen.“ Die klare Analyse einer Maschine. Zu einer solchen müssen auch die Sportler heutzutage immer mehr werden.