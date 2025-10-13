Grenze erreicht! Gesundheit wichtiger als Fußball

„Wir versuchen zu performen wie Maschinen, sind aber am Ende auch nur Menschen.“ Barcas Stürmer Robert Lewandowski trifft den Nagel auf den Kopf! Die medizinische Betreuung wird immer moderner – aber die Verletzungen steigen signifikant an. Fast 15.000 Blessuren alleine in den vergangenen vier Spielzeiten sprechen Bände! Weil der Terminkalender immer voller wird. Ein großes Problem!
Fragt man die künstliche Intelligenz zum Thema Überbelastung im Fußball, spuckt sie folgendes aus: „Sie führt zu Verletzungen und chronischen Problemen, die oft die untere Extremität betreffen und durch zu hohe Trainingsintensität, mangelnde Regeneration oder einseitige Belastung entstehen.“ Die klare Analyse einer Maschine. Zu einer solchen müssen auch die Sportler heutzutage immer mehr werden.
