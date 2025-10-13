„Österreich spielt seit Jahren mit gleichem Team“

„Extrem ärgerlich“

Während der rumänische Trainer drei Punkte bejubeln durfte, ärgerte sich Österreichs Teamchef Ralf Rangnick: „Die Situation ist schon extrem ärgerlich, wo wir in den letzten drei Minuten gefühlt ständig Ballbesitz hatten. Es war klar, es geht noch 30 Sekunden. Dass wir da trotzdem versucht haben, uns vorne durchzukombinieren, war taktisch vielleicht nicht die schlauste Entscheidung. Da geht es einfach darum, die Uhr runterzuspielen, dann fahren wir hier mit einem 0:0 nach Hause. Das war sicherlich deppert von uns, um es auf Österreichisch zu sagen.“