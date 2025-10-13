Vorteilswelt
Rumänien-Teamchef:

„Österreich spielt seit Jahren mit gleichem Team“

Fußball International
13.10.2025 06:32
Rumäniens Teamchef Mircea Lucescu
Rumäniens Teamchef Mircea Lucescu(Bild: EPA/ROBERT GHEMENT)

Mircea Lucescu habe bereits vor dem WM-Quali-Spiel gegen Österreich gewusst, was ihn erwarten würde, wie der Teamchef der Rumänen nach dem 1:0-Sieg über Rot-Weiß-Rot erklärte. Denn: „Die Österreicher spielen seit Jahren mit der gleichen Mannschaft.“

„Wir waren besser als Österreich und haben verdient gewonnen“, gab sich der Trainer nach Schlusspfiff zufrieden. In der fünften Minute der Nachspielzeit hatte Virgil Ghita zum erlösenden 1:0 aus Sicht der Hausherren getroffen und der Rangnick-Truppe damit die erste Niederlage der WM-Qualifikation beschert.

Hängende Köpfe bei Österreichs Teamspielern
Hängende Köpfe bei Österreichs Teamspielern(Bild: GEPA)

Geholfen habe Rumänien, dass sich die Mannschaft bereits im Vorfeld gut auf den Gegner einstellen konnte, wie Lucescu offenbarte. „Die Österreicher spielen seit Jahren mit der gleichen Mannschaft. Das kann ein Vorteil sein, aber auch ein Nachteil, weil die Gegner mittlerweile genau wissen, wie sie spielen“, bemängelte der 80-Jährige.

Lesen Sie auch:
Die Enttäuschung steht Österreichs Teamspielern nach dem Last-Minute-Schocker gegen Rumänien in ...
WM-Quali-Enttäuschung
Bitter! Österreich verliert durch Last-Minute-Tor
12.10.2025
Herzog nach Pleite:
„Mit dem Kontrast konnten wir nie richtig umgehen“
13.10.2025
Noten zur ÖFB-Pleite
Nur der Schlussmann legte starken Auftritt hin
13.10.2025

„Extrem ärgerlich“
Während der rumänische Trainer drei Punkte bejubeln durfte, ärgerte sich Österreichs Teamchef Ralf Rangnick: „Die Situation ist schon extrem ärgerlich, wo wir in den letzten drei Minuten gefühlt ständig Ballbesitz hatten. Es war klar, es geht noch 30 Sekunden. Dass wir da trotzdem versucht haben, uns vorne durchzukombinieren, war taktisch vielleicht nicht die schlauste Entscheidung. Da geht es einfach darum, die Uhr runterzuspielen, dann fahren wir hier mit einem 0:0 nach Hause. Das war sicherlich deppert von uns, um es auf Österreichisch zu sagen.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Folgen Sie uns auf