Schaden beträchtlich

Spielzeug-Akku explodierte: Loggia stand in Brand

Tirol
13.10.2025 07:30
Mit schwerem Atemschutz ausgerüstet, rückte die Feuerwehr dem Brand zu Leibe.
Mit schwerem Atemschutz ausgerüstet, rückte die Feuerwehr dem Brand zu Leibe.(Bild: ZOOM Tirol)

Die Feuerwehr Wörgl (Tirol) musste Sonntag am späten Nachmittag zu einem Mehrparteienhaus ausrücken. Auf einer Loggia im obersten Stockwerk war ein Feuer ausgebrochen. Der entstandene Schaden ist beträchtlich. 

0 Kommentare

Gegen 17.40 Uhr ging die Alarmmeldung ein: Feuer in einer Wohnungseinheit einer Wohnanlage in Wörgl. In der Loggia einer Wohnung war ein Brand ausgebrochen. Ursache dürfte laut ersten Erhebungen ein überhitzter Akku eines Spielzeugautos gewesen sein. Dieser explodierte mit einem lauten Knall und setzte die Möbel in der Loggia in Brand. Die Balkontür und weitere Scheiben wurden durch den Druck aufgebrochen. Die Splitter flogen bis in den Innenhof der Anlage. 

Explosion schleuderte Tür in Nebenraum
Die Loggia stand schließlich in Vollbrand, auch die Terrassentür wurde durch die Wucht der Explosion in den angrenzenden Raum gedrückt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen verhindern und den Brand rasch eindämmen. Andere Bewohner mussten nicht evakuiert werden.

Die Möbel wurden durch das Feuer zerstört.
Die Möbel wurden durch das Feuer zerstört.(Bild: ZOOM Tirol)

An der betroffenen Wohnung entstand jedoch erheblicher Schaden. Sie ist laut Polizei derzeit unbewohnbar. Personen kamen zum Glück keine zu Schaden. Die Bewohner, ein Elternpaar mit zwei Kindern, waren bei Brandausbruch nicht daheim. 

Porträt von Claudia Thurner
Claudia Thurner
