Spielzeug-Akku explodierte: Loggia stand in Brand

Gegen 17.40 Uhr ging die Alarmmeldung ein: Feuer in einer Wohnungseinheit einer Wohnanlage in Wörgl. In der Loggia einer Wohnung war ein Brand ausgebrochen. Ursache dürfte laut ersten Erhebungen ein überhitzter Akku eines Spielzeugautos gewesen sein. Dieser explodierte mit einem lauten Knall und setzte die Möbel in der Loggia in Brand. Die Balkontür und weitere Scheiben wurden durch den Druck aufgebrochen. Die Splitter flogen bis in den Innenhof der Anlage.