Mercosur entzweit die ÖVP auch in der Steiermark

Tom Waitz und die Grünen befürchten jedenfalls negative Auswirkungen für die steirische Landwirtschaft, sollte der Deal durchgehen. „Der Rindfleischmarkt ist hierzulande wichtig, die Steiermark deckt ihren Bedarf ab. Aus Südamerika würden vor allem die hochpreisigen Edelteile importiert werden.“ Auch für die Imker brächte Mercosur mehr Konkurrenz, während im Export – etwa von Milch – die internationalen Preise zu niedrig seien, damit heimische Bauern davon profitieren können, meint Waitz. „Wenn man für diese Abkommen ist, muss man den klein strukturierten Landwirten ehrlich sagen: Wenn ihr nicht mindestens 500 Hektar oder 300 Kühe habt, habt ihr keine Zukunft! Forstet auf, sperrt zu und gebt den Acker dem Großbauern.“