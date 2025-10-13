Fische und Meeresfrüchte enthalten oft PFAS-Gifte

Wo die Chemikalien noch enthalten sind

PFAS haben keine natürliche Quelle, sondern werden industriell hergestellt. Sie wurden in geringem Umfang unter anderem auch in Eiern und Milchprodukten gefunden, die höchsten Gehalte wurden in Innereien nachgewiesen. Laut OECD gibt es mindestens 4730 verschiedene PFAS. Sie werden zum Beispiel eingesetzt, um wasserabweisende Kleidung, und fettabweisende Papiere herzustellen, außerdem kommen sie in Kosmetika, Körperpflegeprodukten, Bambus- und Papiertrinkhalmen sowie in vielen anderen Produkten vor.