„Mit dem Kontrast konnten wir nie richtig umgehen“

Speziell in der ersten Hälfte haben wir eine rumänische Mannschaft gesehen, die dank ihres Trainerfuchses an der Linie sehr gut auf unser Spiel eingestellt war, uns mit ihrer intensiven Gangart die Spielfreude genommen hat. Sie waren giftig, im Mittelfeld präsent, gut im Umschaltspiel. Da hat man gesehen, was diese Mannschaft an Qualität hat. Unser Team hat lange gebraucht, um sich auf die Gangart einzustellen. Das hat sicher auch damit zu tun, dass wir drei Tage vorher gegen San Marino ein besseres Freundschaftsspiel gespielt haben. Da hatten wir in den Zweikämpfen und mit dem Ball alle Zeit der Welt. Und dann kommt eine rumänische Mannschaft, die am Limit spielt, von Start weg giftig ist. Mit diesem Kontrast konnten wir gestern leider nie richtig umgehen.