Nerven lagen blank

Wilde Massenprügelei nach Chiefs-Sieg gegen Lions

US-Sport
13.10.2025 09:00
Unschöne Szenen, die sich nach dem Spiel im Arrowhead Stadium abgespielt haben ...(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/JAMIE SQUIRE)

Während die Kansas City Chiefs in der Nacht auf Montag zurück in die Erfolgsspur fanden, lagen bei den Detroit Lions die Nerven blank. Nach der Partie gerieten Lions-Safety Brian Branch und Chiefs-Receiver Juju Smith-Schuster aneinander, schnell flogen die Fetzen ...

Nachdem die Uhr im vierten Viertel ausgelaufen war, tauschten die beiden offenbar noch ein paar Nettigkeiten aus, ehe es Branch zu viel wurde und auf Smith-Schuster losging. Der ließ dich die Attacke jedoch keineswegs gefallen und schlug zurück. Rasch mischten sich die übrigen Feldspieler ein und verwandelten das Arrowhead Stadium zur Bühne einer wilden Massenschlägerei.

Eine halbe Minute dauerte es, bis sich die Lage beruhigte, und sich die Spieler doch noch die Hand gaben. Während die Chiefs den ein oder anderen blauen Fleck mehr behandeln müssen, durften sie immerhin einen 30:17-Heimsieg bejubeln und stehen nun bei drei Siegen aus sechs Spielen. Die Lions hingegen mussten ihre zweite Saisonniederlage hinnehmen ...

Porträt von krone Sport
krone Sport
Ähnliche Themen
Kansas City ChiefsDetroit Lions
