Wilde Massenprügelei nach Chiefs-Sieg gegen Lions

Während die Kansas City Chiefs in der Nacht auf Montag zurück in die Erfolgsspur fanden, lagen bei den Detroit Lions die Nerven blank. Nach der Partie gerieten Lions-Safety Brian Branch und Chiefs-Receiver Juju Smith-Schuster aneinander, schnell flogen die Fetzen ...
Nachdem die Uhr im vierten Viertel ausgelaufen war, tauschten die beiden offenbar noch ein paar Nettigkeiten aus, ehe es Branch zu viel wurde und auf Smith-Schuster losging. Der ließ dich die Attacke jedoch keineswegs gefallen und schlug zurück. Rasch mischten sich die übrigen Feldspieler ein und verwandelten das Arrowhead Stadium zur Bühne einer wilden Massenschlägerei.
Eine halbe Minute dauerte es, bis sich die Lage beruhigte, und sich die Spieler doch noch die Hand gaben. Während die Chiefs den ein oder anderen blauen Fleck mehr behandeln müssen, durften sie immerhin einen 30:17-Heimsieg bejubeln und stehen nun bei drei Siegen aus sechs Spielen. Die Lions hingegen mussten ihre zweite Saisonniederlage hinnehmen ...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.